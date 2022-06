Météo Algérie : la pluie marque son retour dans 13 wilayas ce 8 juin

Vers le retour de la pluie ? Après un début de juin marqué par une chaleur, parfois d’une canicule, place désormais au retour de quelques averses.

En effet, la pluie devrait être au rendez-vous ce mercredi 8 juin dans plusieurs wilayas du pays. Les orages seront également au rendez-vous dans certaine région du Sahara algérien.

Quelles prévisions météo pour ce 8 juin ?

Dans les régions du littoral, au nord de l’Algérie, l’office de la météorologie a annoncé un ciel complètement couvert à l’Est, mais également à l’Ouest du pays.

À l’intérieur du pays, une autre phénomène s’observe : un ciel couvert de l’Est à l’Ouest avec quelques averses dans douze wilayas. Il s’agit en effet de : Tebessa, Souk-Ahras, Khenchela, Oum El Bouaghi, Batna, Biskra, M’sila, Ouled Djelal, Djelfa, Laghouat, El Bayadh et Naama.

Au grand Sahara, les wilayas de l’Ouest connaîtront un ciel bien dégagé, à l’instar d’Adrar, Tindouf et Béchar, tandis qu’à l’Est, un beau ciel avec quelques nuages sera au menu. Du côté de l’extrême sud, des rares averses seront observées à In Guezzam.

D’un autre côté, les températures varient entre 23 et 33 degrés sur le littoral, entre 29 et 42 degrés au niveau des wilayas de l’intérieur, et entre 39 et 44 degrés au grand sud.