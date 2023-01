Météo Algérie : la pluie fait son grand retour à partir de demain

La situation météorologique va changer à partir de demain, mercredi 4 janvier, après des semaines calmes et sans aucune précipitation et des températures printanières. Avec l’arrivée d’une d’une perturbation avec des pluies, de la neige et une baisse du mercure dans les wilayas de l’Est.

Les prévisions météorologiques annoncent des perturbations de faible à active dans les régions de l’Est du pays, à partir demain, mercredi, où le temps sera nuageux, avec des pluies tombant faibles pour devenant plus importantes au cours de la soirée dans les wilayas de Jijel, Khenchela, Tébessa, Béjaïa, Annaba, Skikda, et El Tarf.

Les hauts plateaux de l’Est, à 1.200 mètres d’altitude, auront aussi droit à des chutes de neige, à partir de jeudi matin, dans les wilayas de Khenchela, Batna, Tébessa et Sud Sétif.

Quelles prévisions pour ce mercredi 4 janvier ?

Concernant les régions Nord, le ciel sera dégagé à partiellement voilé devenant passagèrement nuageux durant l’après-midi avec quelques pluies près des côtes centre et est du pays.

Pour les régions Sahariennes, le ciel sera dégagé à partiellement voilé de l’extrême sud vers le Hoggar-Tassili et le sud-ouest.

Enfin, les températures moyennes attendues pour mercredi 4 janvier 2023, enregistrent tout de même une légère baisse par rapport au mercure enregistré durant les derniers jours . Elles vont donc osciller entre 15 et 22 °C sur les régions côtières, entre 11 et 18 °C sur les régions intérieures du pays et entre 15 et 25 °C sur les régions Sahariennes.