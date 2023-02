Météo Algérie : la pluie et les chutes de neige persisteront ce 28 février

Le mois de février touche déjà à sa fin ! Le retour d’un temps hivernal caractérise la fin de ce mois avec des averses de pluie et des chutes de neige. Pour ce mardi 28 février 2023, ces phénomènes météorologiques continueront d’affecter plusieurs wilayas du nord du pays.

Dans son bulletin météo de ce mardi 28 février 2023, l’Office National de la Météorologie (ONM) a prévu « un ciel devenant souvent nuageux à partir de l’après-midi avec quelques pluies en fin d’après-midi, s’accentuant à partir de la soirée en prenant un caractère d’averses orageuses et accompagnées de chutes de grêle par endroits au niveau des régions centre et est du pays ». De plus, les services de Météo Algérie ont indiqué que « quelques chutes de neige affecteront les reliefs de l’intérieur dépassant les 1000 mètres d’altitude à partir de l’après-midi ».

Par ailleurs, la même source a indiqué qu’ « un ciel passagèrement nuageux couvrira les régions de l’ouest du pays ». Tandis que les régions sahariennes connaîtront ce mardi « un ciel partiellement voilé devenant souvent nuageux à localement nuageux en fin de soirée, avec quelques pluies sur la région de Béchar et le nord Sahara », et « un ciel généralement dégagé à partiellement voilé sur les autres régions ».

Alerte météo : pluie et neige dans différentes wilayas ce 28 février

Pour ce mardi 28 février, Météo Algérie a indiqué que « quelques chutes de neige affecteront, à partir du début de l’après-midi, les reliefs de l’intérieur centre et est dépassant les 1000 mètres d’altitudes ». D’ailleurs, l’ONM a placé en vigilance jaune les wilayas de Jijel, Sétif, Béjaia, Tizi Ouzou, Bordj Bou Arreridj, Bouira, Medea, Ain Defla, Tissemsilt, Tiaret et Saida. Mettant en garde quant aux chutes de neige et de verglas qui les affecteront aujourd’hui.

Outre les chutes de neige, la pluie persistera ce mardi dans différentes régions du pays. À cet effet, les services de Météo Algérie ont aussi placé en vigilance jaune les wilayas de Tlemcen, Ain Temouchent, Sidi Bel Abbes, Oran, Mascara, Saida, Tiaret, Mostaganem, Relizane, Tissemsilt, Chlef, Ain Defla, Medea, Tipaza, Blida, Alger, Bouira, Boumerdes, Tizi Ouzou, Mila, Constantine, Skikda, Guelma, Souk Ahras, El Tarf, et Annaba.

Concernant les températures maximales prévues aujourd’hui, l’ONM a fait savoir qu’elles oscilleront entre 12 °C et 17 °C sur les régions côtières, entre 06 °C et 16 °C sur les régions intérieures et entre 13 °C et 35 °C sur les régions sahariennes. Ainsi, Météo Algérie a indiqué que le mercure affichera 08 °C à Bouira, 10 °C à Tebessa et 13 °C à Alger. La température atteindra les 14 °C à Skikda, à Guelma et à Mascara, et les 15 °C à Jijel et à Chlef. Mais aussi, les 16 °C à Annaba, à Oran et à Biskra, et les 27 °C à In Salah et à Djanet.