Météo Algérie : la pluie et la neige au rendez-vous ce 9 février

La saison hivernale se fait de plus en plus ressentir en Algérie avec le retour de la pluie et de la neige. D’ailleurs, l’Office National de la Météorologie (ONM) a émis plusieurs bulletins météorologiques spéciaux (BMS) mettant en garde contre la persistance des pluies et des chutes de neige dans différentes régions du nord du pays. Quelles sont les prévisions météo pour ce jeudi, 9 février 2023 ?

Pour ce jeudi, Météo Algérie a prévu « un ciel dégagé à peu nuageux au niveau des régions ouest du pays ». Et « un ciel nuageux avec averses de pluie, parfois orageuses, avec probabilité de chutes de grêle par endroits au centre et à l’est ».

De plus, les prévisions météorologiques de l’ONM ont aussi indiqué qu’ « un ciel dégagé à partiellement voilé, devenant souvent voilé à localement nuageux de la frontière algéro-malienne vers la région de Tindouf », marquera les régions sahariennes.

Concernant les températures maximales prévues aujourd’hui, Météo Algérie a fait savoir qu’elles oscilleront entre 10 °C et 17 °C sur les régions côtières, entre 07 °C et 16 °C sur les régions intérieures. Et entre 14 °C et 33 °C sur les régions sahariennes. Avec 07 °C à Tebessa, 08 °C à Batna, 09 °C à Bouira et 10 °C à El Tarf. Mais aussi, 11 °C à Béjaia et à Annaba, 12 °C à Tipaza, 13 °C à Naama, 14 °C à Mascara, 17 °C à Tlemcen. 18 °C à Illizi et à Béchar, et enfin, 20 °C à Ouargla.

BMS – Météo Algérie : alerte pluie et neige ce jeudi 9 février

Par ailleurs, les services de l’ONM ont émis trois bulletins météorologiques spéciaux pour mettre en garde contre les averses de pluies et les chutes de neige qui affecteront le nord de pays dès aujourd’hui.

Dans une alerte à la vigilance de niveau 2, Météo Algérie a placé en vigilance orange les wilayas de Blida, Alger, Boumerdès, Tizi Ouzou, Bejaïa, Jijel, Skikda, Annaba et El Tarf. Notant que ces wilayas connaîtront des « pluies parfois sous forme d’averses orageuses, accompagnées localement de chutes de grêle, avec rafales de vent ».

Selon la même source, les quantités de pluies estimées oscilleront entre 20 et 40 mm, pouvant atteindre ou dépasser localement les 50 mm, et ce, durant la période de validité de cette alerte qui s’étendra jusqu’au vendredi,10 février 2023, à 06h00.

En outre, l’OMS a également mis en garde contre le retour des chutes de neige à compter de ce jeudi sur les reliefs atteignant ou dépassant les 900 mètres d’altitude, pouvant atteindre localement des altitudes plus basses dépassant les 800 mètres.

Ainsi, l’alerte concerne les wilayas de Boumerdès, Tizi-Ouzou, Bejaïa, Jijel, Bouira, Bordj Bou Arreridj, Sétif, Batna, Khenchela, Tébessa et Oum el Bouaghi. Où l’épaisseur de la neige atteindra entre 10 et 15 cm, et ce, à partir de ce 9 février à 06h00 jusqu’au vendredi à 12h00.

D’après Météo Algérie, les chutes de neige affecteront aussi les wilayas de Blida, Médéa, Skikda, Mila, Constantine et Guelma. Au niveau de ces régions, l’épaisseur de la neige prévue est estimée entre 05 et 10 cm durant la période de validité du BMS qui s’étend à compter de ce jeudi à 15h00 jusqu’au vendredi à 12h00.