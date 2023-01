Météo Algérie : la pluie de retour sur certaines régions ce 4 janvier

Après un mois de décembre marqué par une sécheresse, la pluie est plus que jamais attendu par les Algériens qui commencent à s’inquiéter pour cet hiver qui s’annonce par comme les autres.

Alors qu’on est en pleine saison d’hiver, les températures seront légèrement à la baisse ce mercredi 4 janvier 2023 dans toutes les wilayas du nord d’Algérie. La bonne nouvelle : quelques averses de pluies sont annoncées dans la région Est du pays.

Durant la soirée d’aujourd’hui, les wilayas de Constantine, Souk Ahras, Setif et Bordj Bou Arreridj devraient être marquées par quelques gouttes de pluie, selon les prévisions de Météo Algérie.

Quelles températures pour ce 4 janvier ?

Dans les régions du littoral, au nord de l’Algérie, l’office de la météorologie annonce un ciel bien dégagé au centre, dont Alger, complètement bleu à l’ouest. A l’est du pays, un temps gris couvert sera au rendez-vous.

À l’intérieur du pays, le même phénomène s’observe ce mercredi 4 janvier : temps dégagé à l’ouest et un ciel entre bleu et un peu nuageux dans certaines régions de l’Est d’Algérie.

Au grand Sahara, les wilayas de l’ouest connaîtront un ciel bleu printanier, à l’instar de Tindouf, Adrar et Béchar ainsi qu’à l’est.

D’un autre côté, les températures connaîtront une hausse varieront entre 13 et 17 degrés sur le littoral, entre 11 et 14 degrés au niveau des wilayas de l’intérieur, et entre 15 et 23 degrés au grand sud.