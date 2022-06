Météo Algérie : la pluie de retour sur 4 wilayas ce 22 juin

Le premier jour de l’été a été marqué par des pluies orageuses ayant affecté plusieurs régions du pays. Ce mercredi, 22 juin ; les services de l’Office national de la météorologie (ONM) ont prévu un ciel voilé à nuageux sur l’ensemble du territoire national avec quelques pluies sur les régions Ouest.

Dans son bulletin météorologique de ce mercredi 22 juin ; l’ONM a indiqué que « le ciel sera voilé à nuageux avec quelques pluies sur les régions Ouest » ; tandis qu’ « un ciel dégagé à partiellement voilé marquera les régions Centre et Est ».

Météo Algérie a aussi prévu « un ciel souvent voilé sur le Sud-Ouest avec des développements orageux l’après-midi engendrant des averses de pluie ». « Sur les autres régions, le ciel sera généralement dégagé », a noté la même source.

Il convient de noter que sur son site internet ; l’ONM a placé en vigilance jaune quatre wilayas de l’Ouest mettant en garde contre des pluies orageuses. En effet, il s’agit de : Tlemcen, Sidi Bel Abbes, Ain Témouchent et Oran.

Météo Algérie : quelles températures pour ce 22 juin ?

Concernant les températures maximales pour ce mercredi 22 juin ; l’ONM a fait part d’une légère baisse des températures maximales ; particulièrement sur les régions Ouest.

Selon Météo Algérie, les températures oscilleront ce mercredi entre 22 et 34 degrés Celsius sur les régions côtières ; avec respectivement 24, 25 et 28 °C à Tlemcen, Tenes et Alger ; et 32 °C à Skikda et El Tarf.

Les températures varieront entre 23 et 42 degrés Celsius sur les régions intérieures du pays ; avec 29 °C à Blida et à Mascara, 32 °C à El Bayadh, 38 °C à Tébessa et 39 °C à Batna.

Les régions sahariennes connaîtront des températures maximales comprises entre 36 et 47 degrés Celsius ; avec 36 °C à Tindouf, 39 °C à El Oued et 46 °C à In Salah.