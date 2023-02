Météo Algérie : la pluie de retour, alerte jaune au nord ce 6 février

La pluie fait son retour dans mes régions nord du pays après quelques jours de calme.

Pour ce lundi 6 février 2023, l’Office national de météorologie (ONM) a émis un bulletin météo spécial (BMS), de niveau jaune pluies, sur plusieurs villes du Nord.

Les wilayas concernées par ce BMS sont : Alger, Souk Ahras, Béjaia, Guelma, Tizi Ouzou, Annaba, Skikda, Jijel, El Tarf, Boumerdes.

Pour les prévisions de ce lundi, en ce qui concerne les régions Ouest, le ciel sera dégagé à peu nuageux.

Concernant les régions Centre et Est, on notera un ciel souvent nuageux, avec quelques pluies.

Pour les régions Sahariennes, le ciel sera dégagé à partiellement voilé.

Quelles seront les températures pour ce lundi 6 février ?

Pour conclure, les températures moyennes attendues en ce lundi 6 février 2023 restent assez froides, et vont donc osciller entre 15 et 17 °C sur les régions côtières ; entre 11 et 17 °C sur les régions intérieures du pays et entre 14 et 32 °C sur les régions Sahariennes.