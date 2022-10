Météo Algérie : la pluie au rendez-vous dans 32 wilayas ce 10 octobre 

La pluie persiste en ce début de semaine dans plusieurs régions du pays. Pour ce lundi 10 octobre 2022, l’Office national de la météorologie (ONM) a mis en garde contre des averses de pluies orageuses qui affecteront plus de 30 wilayas.

Dans une alerte à la vigilance de niveau 1 et de couleur jaune, Météo Algérie a mis en garde contre des pluies orageuses qui affecteront ce lundi plusieurs régions du pays. En effet, d’après l’ONM, les wilayas concernées sont : Alger, Sidi Bel Abbès, Tipaza, Tissemsilt, Laghouat, Bordj Bour Arreridj, Relizane, Béjaia, M’sila, Tiaret et Mila.

Mais aussi, les wilayas de : Oum El Bouaghi, Guelma, Tizi Ouzou, Chlef, Batna, Sétif, Djelfa, Tlemcen, Constantine, Skikda, El Bayadh, Jijel, Ain Defla, Médéa, Saida, Naama, Boumerdes, Bouira, Mascara, Ouled Djellal et Blida.

Météo Algérie : quelles sont les prévisions pour ce 10 octobre ?

Dans son bulletin météorologique de ce 10 octobre, l’ONM a indiqué que les régions centre et ouest du pays observeront la formation de nuages bas, notamment au niveau des régions côtières et proches côtières, ces nuages seront localement denses dans la matinée, avant de laisser place à un ciel dégagé à peu nuageux en début d’après-midi, avec d’éventuelles pluies locales, parfois orageuses, durant la nuit.

Toujours au centre et à l’ouest, Météo Algérie a prévu un ciel dégagé à peu nuageux sur les régions intérieures et les hauts plateaux. En début de l’après-midi, le ciel se couvrira avec quelques pluies, parfois sous forme d’orages.

Par ailleurs, les régions est du pays connaîtront un ciel dégagé à partiellement voilé, et ce, jusqu’en début d’après-midi. Les services de l’ONM ont prévu le développement de foyers orageux sur les hauts plateaux et les Aurès, entraînant quelques pluies qui rejoindront, durant la nuit, les régions intérieures et côtières.

Enfin, pour ce qui est des régions sud du pays, Météo Algérie a prévu un ciel voilé à localement couvert sur le sud ouest du pays ainsi que le nord du Sahara, avec quelques pluies orageuses, principalement sur le bécharois. Et un ciel dégagé à partialement couvert sur les autres régions.

Prévisions Météo : les températures pour ce 10 octobre

En outre, Météo Algérie a fait part des températures maximales attendues aujourd’hui. Révélant qu’elles oscilleront entre 24 et 31 °C sur les régions côtières, entre 20 et 30 °C sur les régions intérieures du pays et entre 22 et 40 °C sur les régions Sahariennes.

Ainsi, les services de l’ONM ont prévu 24 °C à Tenes, 25 °C à Tipaza et à M’sila, 26 °C à Médéa, 27 °C à Batna et à Mila, 28 °C à Tlemcen et à Jijel. Mais ausi, 30 °C à Annaba, a El Oued et à Béchar. Et enfin, 34 °C à Illizi.