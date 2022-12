Météo Algérie : la pluie au rendez-vous dans 18 wilayas ce 9 décembre

La pluie semble marquer son retour ce week-end dans différentes régions du pays, notamment les wilayas du nord et du sud-ouest. D’ailleurs, l’Office national de météorologie (ONM) a placé en vigilance jaune pas moins de dix-huit (18) wilayas, mettant en garde contre les pluies orageuses qui les affecteront ce vendredi 9 décembre 2022.

Sur sa carte interactive, Météo Algérie a placé en vigilance jaune plusieurs wilayas du nord et du sud-ouest du pays, mettant en garde contre des pluies, parfois sous forme d’averses orageuses. D’après la même source, il s’agit des wilayas de Laghouat, Bordj Bou Arreridj, Ghardaia, Béni Abbès, M’Sila, Tiaret, Oum El Bouaghi, Tébessa, Batna, Tindouf, Sétif, Djelfa, El-Bayadh, Khenchela, Biskra, Saida, Naama et Béchar.

En outre, l’ONM a émis, hier soir, un bulletin météorologique spécial (BMS) mettant en vigilance orange les wilayas de Béni Abbès, Béchar, El Bayadh et le sud de Naâma, contre des pluies orageuses dont la quantité atteindra entre 20 et 30 mm, et ce, à compter de jeudi soir à 23h00 jusqu’au vendredi à 9h00.

Météo Algérie : quelles sont les prévisions pour ce 9 décembre ?

Dans son bulletin météorologique de ce vendredi 9 décembre 2022, Météo Algérie a prévu un ciel souvent voilé, devenant nuageux à partir de la soirée, avec quelques pluies, parfois sous forme d’averses orageuses, au niveau des régions ouest et centre du pays.

Concernant les régions est, la même source a indiqué qu’elles connaîtront un ciel souvent voilé à nuageux avec quelques pluies parfois sous forme d’averses. Enfin, pour ce qui est des régions sahariennes, les services de l’ONM ont prévu un ciel voilé à nuageux avec quelques pluies parfois orageuses sur le sud-ouest, le nord Sahara et les oasis. Et un ciel dégagé à partiellement voilé sur les autres régions, mais souvent voilé sur le Sahara central.

Par ailleurs, Météo Algérie a fait savoir que les températures maximales oscilleront aujourd’hui entre 21 et 26 °C sur les régions côtières, entre 15 et 25 °C sur les régions intérieures et entre 15 et 33 °C sur les régions sahariennes. Ainsi, l’ONM a prévu 19 °C à Naama et à Tebessa, 20 °C à Saida et 21 °C à Annaba. Météo Algérie a aussi prévu 23 °C à Tenes et Guelma, 24 °C à Tlemcen et à Béjaia, mais aussi à Tindouf et à El Menia. Ainsi que 25 °C à Tipaza et à Blida.