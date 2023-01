Météo Algérie : la neige et la pluie au rendez-vous ce 20 janvier

La saison hivernale fait enfin son grand retour. Ces trois derniers jours, l’Algérie a accueilli le retour du froid, de la pluie et même de la neige. Le mauvais temps va également caractériser les prévisions météorologiques durant ce week-end.

En effet, les services de l’Office National de la Météorologie (ONM) a prévu « quelques chutes de neige durant la matinée de ce vendredi, 20 janvier 2023, sur les reliefs dépassant les 1100 et les 1200 mètres d’altitude à l’ouest du pays ». Météo Algérie a aussi prévu « des chutes de neige sur les reliefs centre-est dépassant les 900 et les 1000 mètres d’altitude ».

En outre, les services de l’ONM ont placé plusieurs wilayas du centre et de l’est du pays en vigilance jaune contre la pluie. Il s’agit des wilayas de Tipaza, Alger, Bordj Bour Arreridj, Béjaia, Mila, Guelma, Tizi Ouzou, Annaba, Sétif, Constantine, Skikda, Jijel, El-Tarf, Boumerdès, Bouira et Blida.

Par ailleurs, Météo Algérie a également émis une alerte à la vigilance contre des vents violents et des vagues dangereuses qui affecteront les régions côtières du pays. D’après la même source, les côtes ouest, de Marsa Ben M’hidi jusqu’à Tenes sont placées en vigilance jaune contre des vagues dangereuses. Tandis que les côtes centre et est, de Tenes jusqu’à El Kala, sont en vigilance orange contre de vents violents.

Météo Algérie : quelles sont les températures prévues ce vendredi ?

Dans son bulletin météorologique de ce vendredi 20 janvier 2023, Météo Algérie a prévu « un temps froid avec des passages nuageux parfois denses occasionnant quelques pluies durant l’après-midi sur les régions ouest du pays ». Au niveau des régions centre et est du pays, les services de l’ONM ont prévu « le maintien d’un temps froid et instable avec des pluies parfois sous forme d’averse orageuses, s’améliorant en soirée ». Enfin, pour ce qui concerne les régions sahariennes, les mêmes services ont indiqué qu’ « un ciel généralement dégagé marquera ces régions ».

Concernant les températures maximales prévues aujourd’hui, Météo Algérie a indiqué qu’elles oscilleront entre 12 °C et 18 °C sur les régions côtières, entre 04 °C et 18 °C sur les régions intérieures et entre 14 °C et 28 °C sur les régions sahariennes. Avec, 09 °C à Sétif, 10 °C à Naama, 12 °C à Skikda, 13 °C à Béjaia. Mais aussi, 14 °C à Tipaza, à Blida et à Mascara, 15 °C à Annaba et à Tlemcen. 18 °C à Relizane et à Biskra et 20 °C à Djanet et à In Salah.