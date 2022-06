Météo Algérie : la chaleur persistera sur tout le pays ce 16 juin

L’été s’est bel et bien installé en Algérie. Ces deux derniers jours ont été marqués par des températures caniculaires sur le nord du pays.

Pour ce jeudi 16 juin 2022, le mercure affichera une sensible baisse. Cependant, le temps restera chaud sur les régions intérieures-ouest du pays, selon ce qu’indique l’Office National de Météorologie (ONM). Cette dernière a aussi émis un bulletin d’alerte vent de sable, de niveau jaune, pour les wilayas d’Adrar et In Salah.

Pour les régions ouest du pays, le ciel sera dégagé à partiellement voilé.

Concernant les wilayas centre et est, le ciel sera généralement dégagé à partiellement nuageux.

Enfin, concernant les régions sahariennes, le ciel sera partiellement voilé de l’extrême sud vers le Hoggar/Tassili. On notera aussi le développement de cellules orageuses, à partir de l’après-midi. Pour le reste des régions du sud, on notera un ciel généralement dégagé.

Les températures pour ce jeudi 16 juin

Pour ce jeudi 16 juin 2022, le mercure affichera des températures assez élevées. Les maximales prévues pour cette même journée seront entre 29 et 37 degrés sur les zones côtières; entre 33 et 43 degrés dans les régions intérieures de pays ; et pour finir, de 34 à 46 degrés dans les wilayas du sud, précise encore le même source.