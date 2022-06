Météo Algérie : la chaleur persiste dans plusieurs wilayas ce 7 juin

L’été 2022 s’annonce caniculaire et chaud. Après un mois de mai marqué par un climat instable variant entre pluie et chaleur, place désormais à la saison estivale qui fait son entrée cette année dès le début du mois de juin.

Ces derniers jours, le mercure ne cesse d’afficher des températures caniculaires atteignant parfois les 35 degrés Celsius dans le nord et frôlant des records dans l’extrême du Sahara algérien.

Quelles prévisions météo pour ce 7 juin ?

Dans les régions du littoral, au nord de l’Algérie, l’office de la météorologie a annoncé un ciel bien ensoleillé à l’Est, mais egalement à l’Ouest du pays.

À l’intérieur du pays, un autre phénomène s’observe, un ciel bien dégagé et ensoleillé à l’Est, de Djelfa et Bouira à Tébessa et Souk Ahras, et partiellement couvert à l’ouest, de Laghouat à Naama.

Au grand Sahara, les wilayas de l’Ouest connaîtront un ciel bien dégagé, à l’instar d’Adrar, Tindouf et Béchar, tandis qu’à l’Est, un beau ciel avec quelques nuages sera au menu.

D’un autre côté, les températures varient entre 25 et 36 degrés sur le littoral, entre 23 et 40 degrés au niveau des wilayas de l’intérieur, et entre 33 et 47 degrés au grand sud.