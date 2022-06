Météo Algérie : la chaleur persiste ce 9 juin

Après la journée d’hier marquée par un bref retour de la pluie dans plusieurs wilayas du centre du pays ; place désormais au retour de la canicule.

En effet, la journée d’aujourd’hui connaîtra un retour d’un beau temps accompagné de canicule qui devrait toucher plusieurs wilayas du pays, principalement celles de l’intérieur.

Quelles prévisions météo pour ce 9 juin ?

Dans les régions du littoral, au nord de l’Algérie, l’office de la météorologie a annoncé un ciel complètement dégagé à l’Est, mais aussi à l’Ouest du pays.

À l’intérieur du pays, un autre phénomène s’observe : un ciel bien dégagé et ensoleillé à l’Est, de Djelfa et Bouira à Tébessa et Souk Ahras, et partiellement couvert à l’ouest, de Laghouat à Naama.

Au grand Sahara, les wilayas de l’Ouest connaîtront un ciel bien dégagé, à l’instar d’Adrar, Tindouf et Béchar, tandis qu’à l’Est, un beau ciel avec quelques nuages.

D’un autre côté, les températures varient entre 26 et 34 degrés sur le littoral, entre 30 et 42 degrés au niveau des wilayas de l’intérieur, et entre 37 et 44 degrés au grand sud.