Météo Algérie : la chaleur persiste au nord du pays ce 25 octobre

La chaleur persiste en cette dernière semaine du mois d’octobre et selon Algérie Météo, cette situation persistera encore pour les jours à venir.

Pour ce mardi 25 octobre 2022, l’Office national de Météorologie (ONM) a émis un autre bulletin météo spécial de niveau 1 canicule pour les régions côtières et intérieures du pays.

Les wilayas concernées par cette alerte sont : Alger, Tipaza, Relizane, Chlef, Mostaganem, Annaba, Ain Temouchent, Tlemcen, Skikda, Ain Defla, El Taref, Boumerdes, Mascara, Oran et Blida.

Quant aux prévisions météo, l’ONM prévoit la persistance de beau temps, on notera donc un ciel dégagé à partiellement couvert sur l’ensemble des régions du pays, ce mardi 25 octobre.

Quelles seront les températures pour ce mardi 25 octobre ?

Pour conclure, les températures moyennes attendues aujourd’hui, oscilleront entre 31 et 36 °C sur les régions côtières, entre 22 et 36 °C sur les régions intérieures du pays et entre 26 et 35 °C sur les régions Sahariennes.