Météo Algérie : la chaleur persiste au nord du pays ce 21 février

La pluie et les chutes de neige ont marqué le début de ce mois de février, cependant, le beau temps a fait son retour et semble reprendre le dessus. Pour ce mardi 21 février 2023, une nouvelle journée quasi printanière s’annonce avec la persistance d’un temps relativement chaud sur les régions nord du pays.

Pour ce mardi 21 février, la chaleur persistera au nord du pays, au niveau des régions proches côtières et intérieures, notamment celles du centre. Les services de Météo Algérie ont indiqué que les températures maximales prévues aujourd’hui oscilleront entre 18 et 24 °C sur les régions côtières, entre 18 et 25 °C sur les régions intérieures et entre 18 et 32 °C sur les régions sahariennes.

Ainsi, Météo Algérie a prévu 18 °C à El Bayadh et à Laghouat, 19 °C à Tenes et à Naama et 20 °C à Tebessa. Mais aussi, 22 ° à Annaba et à Tipaza, 23 °C à Tlemcen et à Béjaia, 24 °C à Blida, 25 °C à Illizi, 26 °C à Guelma et 27 °C à Tindouf.

Prévisions météo : quel temps fera-t-il ce mardi ?

Dans son bulletin météo de ce mardi 21 février, l’Office National de la Météorologie (ONM) a fait savoir que les régions nord du pays connaîtront « un ciel dégagé à partiellement voilé, mais souvent voilé sur le centre en cours d’après-midi ». En outre, « un temps relativement chaud marquera les régions proches côtières et intérieures, notamment celles du centre », a précisé la même source.

Par ailleurs, Météo Algérie a prévu « un ciel souvent voilé sur la région de Tindouf », et « un ciel dégagé à partiellement voilé sur les autres régions sahariennes ».