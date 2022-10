Météo Algérie : la chaleur fait son retour au nord ce 17 octobre

Après des jours d’intempéries, dans plusieurs wilayas du pays, Algérie météo annonce le retour de la chaleur sur certaines wilayas.

En effet, l’Office national de météorologie (ONM) a annoncé que ce lundi 17 octobre sera une journée marquée par des températures à la hausse sur les régions intérieures et côtières.

L’ONM a aussi émis un bulletin météo spécial (BMS) de niveau 1, pluies orageuses qui touchera les wilayas de : Sidi Bel Abbes, Tissemsilt, Relizane, Tiaret, Djelfa, Médéa, Saida, Bouira et Mascara.

Pour les prévisions côté ciel, pour les régions ouest et centre, on notera un temps partiellement nuageux et orageux par endroits, et le ciel sera dégagé à partiellement nuageux sur les régions intérieures et les hauts plateaux. Météo Algérie prévoit aussi des cellules orageuses isolées à partir de l’après-midi provoquant quelques chutes de pluie.

Concernant les wilayas est et sud du pays, l‘ONM a prévu un ciel dégagé à partiellement nuageux, ce lundi 17 octobre.

L’ONM annonce une hausse des températures pour ce 17 octobre

Ce lundi 17 octobre 2022, Météo Algérie annonce une sensible hausse du mercure. Les températures moyennes seront comprises entre 29 et 38 degrés Celsius sur les zones côtières; entre 26 et 37 degrés Celsius dans les régions intérieures de pays ; et pour finir, de 29 à 39 degrés dans les wilayas du sud, précise encore le même source.