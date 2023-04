Météo Algérie : la canicule sera encore au rendez-vous ce 29 avril

Une canicule touche plusieurs wilayas et cela sera encore le cas aujourd’hui, le samedi 29 avril 2023. Météo Algérie prévoit donc un temps chaud sur pas de régions du pays, que ce soit au nord ou au sud.

Pour les prévisions, Algérie météo prévoit sur les régions Ouest, Est et Centre, un ciel dégagé à partiellement voilé pour cette journée de ce samedi.

Alors que pour les régions Sahariennes, la même source annonce un ciel souvent voilé de l’extrême sud vers le Hoggar/tassili et le Sahara oriental avec développement de quelques foyers orageux isolés à partir de l’après-midi, engendrant localement des averses de pluie notamment sur le Hoggar. Alors que sur les autres régions, le ciel sera généralement dégagé.

Quelles seront les températures pour ce samedi 29 avril ?

Pour conclure, comme annoncé Météo Algérie prévoit pour aujourd’hui, le samedi 29 avril 2023 des températures chaudes sur plusieurs régions du nord et du sud du pays. Dons le mercure enregistrera des moyennes qui vont osciller entre 23 et 38 °C sur les régions côtières ; entre 29 et 39 °C sur les régions intérieures du pays et entre 33 et 42 °C sur les régions Sahariennes.