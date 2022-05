Météo Algérie : la canicule persiste sur plusieurs wilayas ce 24 mai

L’Été semble débarquer cette année avant sa saison. Après un mois d’avril marqué par des pluies torrentielles, la météo a pris un autre tournant en ce mois de mai.

Depuis le début du mois de mai, le mercure ne cesse d’afficher des températures estivales atteignent parfois les 35 degrés celsius. Une situation qui annonce déjà un Été chaud.

Quelles prévisions météo pour ce 24 mai ?

Au nord du pays, dans les régions du littoral, l’office de la météorologie a annoncé un ciel bien ensoleillé à l’Est et très couvert à l’Ouest, avec des possibilités d’averses.

À l’intérieur du pays, presque le même phénomène s’observe, un ciel dégagé à l’Est, de Djelfa et Bouira à Tebessa et Souk Ahras, et couvert à l’ouest, de Laghouat à Naama.

Au grand Sahara, les wilayas de l’Ouest vont connaître un ciel dégagé, à l’instar de Tundouf, Adrar et Bechar, tandis qu’à l’Est des orages sont à signaler avec un temps d’hiver au menu.

D’un autre côté, les températures vont varier entre 23 et 35 degrés sur le littoral, entre 26 et 40 degrés au niveau des wilayas de l’intérieur, et entre 32 et 43 degrés au grand sud.