Météo Algérie : la canicule persiste sur 4 wilayas du pays ce 18 août

L’épisode de la canicule se poursuit, et plusieurs régions, notamment à l’Est, continuent de faire face à cette vague de chaleur. Pour ce jeudi 18 août 2022, l’Office national de la météorologie (ONM) a mis en garde contre la canicule qui va persister sur 4 wilayas du pays.

Sur son site internet, Météo Algérie a placé en vigilance jaune les wilayas de Touggourt, El M’ghair, El Oued et Ouargla. Mettant en garde contre la canicule qui y persistera ce jeudi.

Météo Algérie : quelles sont les prévisions pour ce 18 août ?

Dans son bulletin météorologique de ce jeudi 18 août, Météo Algérie a prévu un ciel généralement dégagé, mais souvent voilé en matinée, sur les régions Ouest et Centre du pays. Et un ciel souvent voilé à nuageux avec possibilité de faibles pluies couvrira les régions Est.

Concernant les régions Sahariennes, l’ONM a prévu un ciel voilé de l’extrême sud vers le Hoggar et le long de la frontière algéro-malienne. Et un ciel dégagé à partiellement voilé sur les autres régions.

Par rapport aux températures maximales prévues pour cette fin de semaine, Météo Algérie a d’abord indiqué qu’elles oscilleront entre 27 et 34 degrés Celsius sur les régions côtières, avec 29 °C à Tipaza, 31 °C Oran, 32 °C à Annaba et El Tarf.

Ensuite, l’ONM a fait savoir que les températures varieront entre 29 et 40 degrés Celsius sur les régions intérieures du pays. Avec 32 °C à Saida et à Bouira, 33 °C à Guelma et 34 °C à Chlef et à Sétif.

Enfin, les régions sahariennes connaîtront des températures qui oscilleront entre 37 et 48 degrés Celsius. Avec 39 °C à Djanet, 44 °C à Tindouf et 48 °C à El Oued ; a encore indiqué Météo Algérie.