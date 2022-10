Météo Algérie : la canicule persiste sur 10 wilayas ce 23 octobre

La semaine débute avec un vague de chaleur qui frappe différentes régions du pays, notamment au nord. Pour ce dimanche 23 octobre 2022, l’Office national de la météorologie (ONM) a placé en vigilance plusieurs wilayas, mettant en garde contre la canicule qui y persistera aujourd’hui.

Dans son bulletin météorologique de ce 23 octobre 2022, Météo Algérie a placé en vigilance jaune, dans une alerte de niveau 1, les wilayas de Tipaza, Alger, Relizane, Mostaganem, Annaba, Skikda, El-Tarf, Boumerdès, Mascara et Blida. Ainsi, les services de l’ONM ont mis en garde contre des températures caniculaires qui affecteront ces wilayas, pouvant dépasser les 38 degrés Celsius, et ce, jusqu’au soir.

Pour rappel, dans son bulletin météorologique d’hier, l’ONM avait aussi placé en vigilance contre la canicule 14 wilayas, à savoir : Alger, Tipaza, Relizane, Chlef, Mostaganem, Ain Temouchent, Tlemcen, Boumerdes, Blida, Oran, Mascara, Skikda, Annaba et El Taref.

Météo Algérie : quelles sont les températures pour ce dimanche 23 octobre ?

Par ailleurs, concernant les températures maximales attendues aujourd’hui, Météo Algérie a prévu 34 °C à Alger, à Oran, à El Tarf, à Guelma, à Tipaza et à Bordj Badji Mokhtar. 35 °C à Skikda et à Annaba,

En outre, les services de l’ONM ont aussi prévu 27 °C à El Mniaa, à Béni Abbes, à Béchar, à Laghouat, à Djelfa, à Médéa et à Bordj Bou Arreridj. 32 °C à Béjaia, à Mostaganem et à In Salah. Mais aussi 33 °C à Ain-Témouchent, à Jijel et à Relizane.

Dans ce même contexte, il convient de rappeler qu’une responsable à l’ONM, Houria Benrekta, avait fait savoir que « la situation météorologique marquant la majorité des régions nord du pays, caractérisée par des températures au-dessus des moyennes mensuelles saisonnières, persistera jusqu’à lundi ».

Selon elle, cela intervient « en raison de la concentration d’une pression atmosphérique sur le bassin méditerranéen s’étendant de l’ouest algérien au nord de l’Allemagne ». Notant qu’elle s’accentue particulièrement « en l’absence de perturbation atmosphérique ou de vent froid ».