Météo Algérie : la canicule persiste ce mercredi 27 août avec des pics atteignant les 46 °C

La canicule continue d’étouffer une grande partie du pays ce mercredi 27 août 2025, en particulier les régions du nord où les températures atteignent des niveaux exceptionnels. Selon un Bulletin météorologique spécial (BMS) de l’Office national de la météorologie (ONM), plusieurs wilayas continuent de faire face à une vague de chaleur intense avec des pics annoncés jusqu’à 46 °C.

Depuis le début de la semaine, le thermomètre grimpe sans relâche et cette situation se prolonge aujourd’hui. Les wilayas de Bejaïa, Jijel, Skikda, Annaba et El Tarf figurent parmi les plus touchées.

Dans ces régions, les températures maximales oscillent entre 40 et 42 °C, mais certaines zones enregistrent des extrêmes allant jusqu’à 45, voire 46 °C. Les nuits restent également lourdes, avec des minimales comprises entre 30 et 34 °C, empêchant toute véritable accalmie.

La chaleur n’épargne pas d’autres wilayas. Tizi Ouzou, Jijel, Constantine, Mila et Guelma subissent aussi l’effet de cette vague caniculaire ce mercredi, confirmant une tendance générale qui place une large bande du nord sous alerte.

Alerte météo en Algérie : pluies et orages attendus ce mercredi !

Parallèlement à cette canicule, Météo Algérie a émis un autre BMS plaçant plusieurs wilayas en vigilance jaune pour “pluies” et “orages”. Cette alerte concerne les wilayas de Sidi-Bel-Abbès, Timimoun, Laghouat, Bordj Bou Arreridj, Béni Abbès, M’sila, Bordj Badji Mokhtar, Oum El Bouaghi, Tébessa, In Salah, Batna, Sétif, Aïn Témouchent, Tlemcen, Constantine, El Meniaâ, El Bayadh, Khenchela, Adrar, Saïda, Naâma, Bouira, Oran, Blida et Béchar.

La combinaison de fortes chaleurs, orages et pluies rend cette journée particulièrement éprouvante. Les autorités recommandent aux citoyens de rester vigilants, d’éviter les expositions prolongées au soleil durant les heures les plus chaudes de la journée, de s’hydrater régulièrement et de limiter les déplacements non essentiels.

Quelles sont les prévisions météo en Algérie ce mercredi ?

En ce début de semaine, la météo s’annonce contrastée entre le nord et le sud du pays. Les prévisions indiquent un ciel largement dégagé sur les régions côtières, offrant un temps agréable pour les habitants du littoral. Cependant, les régions intérieures connaîtront un ciel plus variable, marqué par des passages nuageux parfois denses qui pourraient réduire l’ensoleillement au fil de la journée.

Plus au sud, le temps se montre plus capricieux. La quasi-totalité de notre Grand sud restera sous un ciel couvert, accompagné de risques de pluies et d’orages localisés. Ces perturbations pourraient occasionner des précipitations ponctuellement intenses. Seul le Sahara central profitera de quelques éclaircies, apportant un léger répit aux habitants de cette vaste région aride.

Cette alternance entre temps ensoleillé et caniculaire au nord et conditions instables au sud traduit la diversité climatique de l’Algérie. Les services de météorologie recommandent la vigilance face aux risques d’orages soudains, notamment en consultant régulièrement les bulletins météo de l’ONM.