Météo Algérie : la canicule fait son retour au nord ce 24 juillet

Comme annoncé par l’Office National de Météorologie (ONM), la canicule fait son retour à partir d’aujourd’hui dimanche 24 juillet 2022. En effet, selon l’ONM, les températures devraient dépasser les 40 degrés Celsius à l’ombre.

Pour ce dimanche 24 juillet 2022, l’ONM a émis deux bulletins météo spéciaux (BMS). Le premier concernera les wilayas de Bordj Badji Mokhtar et In Guezzam, pour des orages assez marqués.

Le second BMS a été émis par l’ONM concernant une forte canicule, qui touchera plusieurs wilayas du pays notamment Béjaia, Annaba, Skikda, Jijel et El Taref.

Concernant le ciel, pour ce qui est du nord du pays, on notera un ciel dégagé et ensoleillé sur la majorité des régions.

Pour les régions Sahariennes, le soleil dominera sur la majorité des wilayas.

Les températures pour ce dimanche 24 juillet

Pour ce dimanche 24 juillet 2022, le mercure affichera des températures caniculaires selon les prévisions de l’ONM. Les maximales prévues pour cette même journée seront entre 28 et 42 degrés sur les zones côtières; entre 34 et 42 degrés dans les régions intérieures de pays ; et pour finir, de 37 à 45 degrés dans les wilayas du sud, précise encore le même source.