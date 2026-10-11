Météo Algérie : jusqu’à 50 mm de pluie attendus dans plusieurs wilayas dimanche et lundi

L’Office national de la météorologie (ONM) maintient plusieurs bulletins météorologiques spéciaux (BMS) de niveau 2 pour de fortes pluies ce dimanche 11 et lundi 12 octobre 2026. Ces alertes concernent plusieurs wilayas du Sud et de l’Ouest, avec des cumuls pouvant atteindre ou dépasser localement les 50 mm. Des alertes de niveau 1 annoncent également des pluies et des orages dans d’autres régions du pays.

Le temps reste perturbé dans plusieurs régions d’Algérie. En ce début de semaine, les services de Météo Algérie ont reconduit plusieurs alertes face à des précipitations parfois importantes, attendues jusqu’à lundi soir dans certaines wilayas.

Les bulletins météorologiques spéciaux (BMS) de niveau 2 concernent principalement le Sud et l’Ouest du pays. En parallèle, des alertes de niveau 1 signalent des risques de pluies et d’orages dans plusieurs autres régions, ce dimanche comme lundi.

BMS de niveau 2 : jusqu’à 50 mm de pluie dans plusieurs wilayas

Le premier BMS concerne Béni Abbès, Béchar, El Bayadh, Naâma, Timimoun, El Meniaâ, Laghouat, Ghardaïa et In Salah. Les quantités de pluie sont estimées entre 20 et 40 mm, avec des cumuls pouvant atteindre ou dépasser localement 50 mm. L’alerte reste en vigueur jusqu’au lundi 12 octobre à 23 h.

Un deuxième bulletin spécial vise la wilaya d’Ouargla. Des précipitations comprises entre 20 et 40 mm y sont à prévoir, avec une validité allant du dimanche 11 octobre à 23 h jusqu’au lundi 12 octobre à 23 h.

La wilaya d’Adrar est, elle aussi, concernée par un BMS de niveau 2. Les cumuls prévus se situent entre 20 et 30 mm, et l’alerte est valable jusqu’au lundi 12 octobre à 3 h du matin.

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Pluies et orages : les wilayas concernées par l’alerte jaune ce dimanche

En plus de ces bulletins spéciaux, Météo Algérie a émis des alertes de niveau 1, correspondant à une vigilance jaune, pour des épisodes pluvieux et orageux. Pour ce dimanche 11 octobre, des pluies affecteront les wilayas de Tiaret, Saïda, Sidi Bel Abbès, Tlemcen et Illizi.

Le risque d’orages concerne un territoire plus étendu. L’alerte de l’ONM concerne notamment Djelfa, Tiaret, Laghouat, Saïda, Sidi Bel Abbès, Tlemcen, El Bayadh, Naâma, Béchar, Béni Abbès, Tindouf, Adrar, Bordj Badji Mokhtar, Ouargla, Touggourt, Ghardaïa, El Meniaâ, Timimoun, In Salah et Illizi.

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Météo de lundi 12 octobre : les pluies et les orages se poursuivent

Pour la journée de lundi, les alertes de niveau 1 annoncent des pluies et des orages dans plusieurs wilayas, notamment Djelfa, Tiaret, Laghouat, Saïda, Sidi Bel Abbès, Tlemcen, El Bayadh, Naâma, Béchar, Béni Abbès, Adrar, Ouargla, Touggourt, El Oued, Ghardaïa, El Meniaâ, Timimoun, In Salah, Illizi et Tamanrasset.

Les précipitations devraient ainsi continuer à toucher plusieurs régions du pays en ce début de semaine, tandis que les BMS de niveau 2 resteront actifs dans les wilayas concernées selon les horaires précisés par l’ONM.

Face à ces conditions météorologiques, il est recommandé de suivre les bulletins officiels et de rester prudent lors des déplacements, particulièrement dans les zones exposées aux fortes pluies et aux orages.

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