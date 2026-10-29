Météo Algérie : jusqu’à 40 mm de pluie attendus, la vigilance maintenue jeudi et vendredi

La météo reste instable en Algérie en cette fin de semaine. Les services de l’Office national de la météorologie (ONM) signalent des pluies et des orages dans de nombreuses régions du pays, avec des précipitations localement importantes. Plusieurs alertes de vigilance jaune concernent notamment les Hauts Plateaux, l’Est et le Sud, tandis qu’un bulletin météorologique spécial (BMS) de niveau 2 reste en vigueur sur une partie du littoral est jusqu’à cet après-midi.

Une alerte aux pluies orageuses annonce des précipitations pouvant atteindre ou dépasser 20 mm, ce jeudi 29 octobre, entre 14 h et 22 h. Cette alerte concerne les wilayas suivantes :

Tiaret, El Bayadh, Laghouat, Djelfa, Tissemsilt, Médéa, Bouira, Bordj Bou Arréridj, Sétif, Constantine, Guelma, Mila, Souk Ahras, Oum El Bouaghi, Batna, Khenchela, Tébessa, Biskra, Ouled Djellal et El Meghaïer.

En parallèle, les services météorologiques maintiennent une vigilance jaune pour des pluies et des orages dans plusieurs autres wilayas. Les précipitations concernent notamment Souk Ahras, Guelma, Constantine, Mila, Sétif, Bordj Bou Arréridj, Bouira, Médéa, Tébessa, Oum El Bouaghi, Batna, Khenchela, Biskra, M’Sila, Ouled Djellal, Djelfa et Laghouat. Des orages sont également annoncés à El Tarf, Annaba, Skikda, Jijel et Béjaïa.

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BMS en Algérie : vigilance orange maintenue sur le littoral est

Le BMS de niveau 2 émis par l’ONM reste valable jusqu’à 15 h ce jeudi 29 octobre dans les wilayas de Béjaïa, Jijel, Skikda, Annaba et El Tarf. Les cumuls de pluie attendus dans ces régions sont compris entre 20 et 40 mm.

Cette alerte, entrée en vigueur mercredi à midi, concerne donc encore une partie de la journée de jeudi. Les habitants des wilayas concernées doivent rester attentifs à l’évolution des conditions météorologiques, notamment en cas de fortes précipitations.

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Prévisions météo du vendredi 30 octobre : de nouvelles pluies attendues

Pour ce vendredi, les prévisions de l’ONM annoncent encore des pluies dans plusieurs régions. Les wilayas d’El Tarf, Annaba, Skikda, Jijel, Guelma, Constantine et Mila figurent parmi les zones concernées.

Des alertes aux pluies et aux orages concernent également El Oued, Touggourt, Ghardaïa et le nord de Ouargla. Les conditions météorologiques devraient donc rester instables dans plusieurs régions, en particulier à l’Est et dans certaines zones du Sud.

Face à ces prévisions, les services météorologiques recommandent la prudence. Il est notamment conseillé d’éviter les abords des oueds et des pentes exposées, de réduire sa vitesse au volant et de ne jamais tenter de traverser un cours d’eau en crue, même si le niveau semble faible.

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