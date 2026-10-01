Météo Algérie : jusqu’à 40 mm de pluie attendus dans le Sud ce jeudi 1er octobre

Pluie et orages : le ciel algérien ne se calme pas en cette fin de semaine. L’ONM a placé plusieurs wilayas du Sud en alerte niveau 2, avec jusqu’à 40 mm de précipitations attendues ce jeudi. Des orages menacent aussi l’Est et les Hauts-Plateaux, et la situation devrait encore se dégrader vendredi. Habitants et automobilistes sont appelés à la prudence dans les zones concernées.

Le mois d’octobre débute sous un temps encore perturbé dans plusieurs régions de l’Algérie. Pour ce jeudi 1er octobre 2026, l’Office national de la météorologie (ONM) a émis un nouveau BMS de niveau 2 pour des pluies pouvant atteindre 40 mm dans plusieurs wilayas du Sud. D’autres régions du pays sont également concernées par des précipitations et des orages, tandis que cette instabilité devrait se poursuivre vendredi.

Alerte météo : jusqu’à 40 mm de pluie dans plusieurs régions du Sud

Le BMS émis par l’ONM concerne l’est de Bordj Badji Mokhtar, In Guezzam, Tamanrasset, Djanet, Illizi et In Salah. Les quantités de pluie à prévoir varient entre 20 et 40 mm. Le bulletin reste valable ce jeudi de 3h à 23h.

En parallèle, Météo Algérie annonce des précipitations dans plusieurs wilayas des Hauts-Plateaux et de l’Est. Cette alerte de niveau 1 concerne notamment Tébessa, Oum El Bouaghi, Khenchela, Batna, Constantine, Mila, Sétif, Bordj Bou Arréridj, Bouira, M’Sila, Médéa, Djelfa, Tissemsilt, Tiaret, Mascara, Saïda, Sidi Bel Abbès, Tlemcen et Ouargla.

Un autre phénomène sera au rendez-vous ce jeudi. Des orages affecteront plusieurs régions du pays. Les risques d’orages concernent les wilayas de Tébessa, Oum El Bouaghi, Khenchela, Batna, Constantine, Mila, Sétif, Bordj Bou Arréridj, Bouira, M’Sila, Médéa, Djelfa, Tissemsilt, Tiaret, Mascara, Saïda, Sidi Bel Abbès, Tlemcen, Ouargla, Illizi, In Salah, Djanet, Tamanrasset, In Guezzam et Bordj Badji Mokhtar.

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La météo restera instable vendredi 2 octobre

La dégradation devrait se poursuivre vendredi dans plusieurs régions, avec des pluies accompagnées d’orages.

Les wilayas concernées seront Tébessa, Oum El Bouaghi, Khenchela, Batna, Biskra, Constantine, Mila, Sétif, Bordj Bou Arréridj, M’Sila, Djelfa, Laghouat, Illizi, In Salah, Djanet, Tamanrasset, In Guezzam et Bordj Badji Mokhtar.

La situation restera donc particulièrement surveillée dans l’Est, les Hauts-Plateaux et plusieurs régions du Sud algérien, où les épisodes pluvieux et orageux devraient se maintenir au début du mois d’octobre.

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