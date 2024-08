Météo Algérie : journée ensoleillée ou nuageuse, quel temps fera-t-il ce mardi 27 août ?

La météo de ce mardi 26 août s’annonce contrastée, offrant un mélange de chaleur intense et d’orages. Selon le dernier bulletin de l’Office National de la Météorologie (ONM), le ciel sera majoritairement dégagé à partiellement voilé sur l’ensemble du pays, avec quelques variations régionales notables.

En effet, le bulletin météo de ce mardi prévoit un ciel dégagé à partiellement voilé sur l’ensebmel des régions Nord du pays, avec un voile nuageux plus dense sur les régions de l’Est.

🟢 À LIRE AUSSI : SEAAL annonce des perturbations dans la distribution d’eau dans 3 communes d’Alger

Cependant, des formations cumuliformes affecteront les régions de l’intérieur et les Hauts Plateaux du Centre et de l’Est, ainsi que les Aurès en fin d’après-midi et en soirée. D’ailleurs, il est à noter que ces nuages s’accompagneront d’averses de pluies locales, notamment sur les Aurès.

Sur les régions côtières, le mercure oscillera entre 29 et 35 °C, créant une atmosphère chaude, mais relativement supportable. Plus à l’intérieur, les températures maximales grimperont légèrement, atteignant entre 29 et 37 °C sur les hauts plateaux et les régions intérieures.

Bulletin météo en Algérie : quel temps fera-t-il au Sud du pays ?

En ce qui concerne les régions sahariennes, la chaleur se fera encore plus intense. Le bulletin prévoit un ciel souvent voilé à localement nuageux sur le Bécharois, le Nord Sahara, et les Oasis, accompagné d’une faible tendance orageuse en fin de journée.

🟢 À LIRE AUSSI : Balance commerciale : l’Algérie enregistre un excédent de 3,75 milliards de dollars en 7 mois

Dans l’Extrême Sud, vers le Hoggar/Tassili, le Sud du Sahara central et le Sud du Sahara Oriental, le temps restera majoritairement dégagé, bien que des cellules orageuses isolées puissent se développer, apportant des averses locales. Les températures dans ces zones atteindront des sommets, avec des maximales variant entre 37 et 47 °C.

Alerte météo en Algérie : orages persistants dans ces régions !

Ce mardi, un ciel généralement dégagé prédomine sur la majeure partie du pays, mais des perturbations orageuses menacent certaines régions. Les services de Météo Algérie ont émis une vigilance jaune pour « pluie » et « orage » sur plusieurs wilayas, signalant un risque d’averses orageux.

Les wilayas concernées par cette alerte météo incluent Tissemsilt, Laghouat, Bordj-Bou-Arreridj, M’Sila, Tiaret, Oum-El-Bouaghi, Tébessa, Batna, Sétif, Djelfa, El-Bayadh, Khenchela, Aïn-Defla, Médéa, Biskra, Saïda, Naâma, Bouira et Ouled-Djellal. Ces zones, situées principalement dans le Centre et à l’Est du pays, devront faire face à des conditions météorologiques potentiellement dangereuses en fin de journée.