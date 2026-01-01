Météo Algérie – Jeudi 1ᵉʳ janvier 2026 : l’année débute sous une vague de froid persistante

Ce jeudi marque l’entrée officielle dans l’année 2026. Après une année 2025 marquée par des contrastes météorologiques prononcés, un été particulièrement chaud suivi d’un hiver rigoureux, le temps hivernal continue d’imposer sa signature sur plusieurs régions du pays. Pour ce premier jour de l’année, la météo s’annonce froide, instable et parfois neigeuse, confirmant la persistance d’un hiver bien installé.

Selon les dernières prévisions de l’Office national de la météorologie (ONM), plusieurs wilayas feront face, ce jeudi 1ᵉʳ janvier 2026, à une vague de froid intense accompagnée d’une baisse sensible des températures.

Dans un bulletin d’alerte de niveau 2, publié sur la carte nationale de vigilance, les services de Météo Algérie ont indiqué que cette vague de froid sévère se maintiendra tout au long de la journée de jeudi. Les wilayas de Batna, Tébessa et Khenchela figurent parmi les plus exposées à cette chute marquée du mercure. Dans ces régions, les températures resteront très basses, notamment durant les heures matinales et nocturnes, augmentant les risques de gel et de conditions de circulation difficiles.

Une nouvelle année sous un ciel particulièrement spectaculaire

Au-delà de ces conditions hivernales, l’année 2026 s’annonce exceptionnelle sur le plan astronomique. Les passionnés d’observation du ciel pourront assister à une succession de phénomènes rares, faisant de cette nouvelle année l’une des plus riches de la décennie.

Le premier événement notable interviendra le 17 février 2026, avec une éclipse annulaire de Soleil, souvent surnommée « anneau de feu ». Ce phénomène spectaculaire se produira lorsque la Lune masquera le centre du Soleil, laissant apparaître un cercle lumineux autour de l’astre.

Quelques semaines plus tard, le 3 mars 2026, une éclipse totale de Lune viendra marquer les esprits. Durant près d’une heure, la Lune prendra une teinte rougeâtre caractéristique, un phénomène communément appelé « Lune de sang ». Il s’agira de la dernière éclipse lunaire totale observable avant 2029, ce qui confère à cet événement une portée particulière.

Année 2026 : une éclipse rare attendue à cette date !

L’année atteindra son apogée astronomique le 12 août 2026, avec une éclipse totale de Soleil visible depuis certaines régions d’Europe. Un événement rare, puisqu’il s’agira de la première éclipse solaire totale observable sur le continent européen depuis 1999.

Enfin, plusieurs rapprochements planétaires remarquables, notamment entre Vénus et Jupiter, viendront ponctuer l’année. Ces alignements, visibles à l’œil nu dans des conditions favorables, offriront des spectacles célestes accessibles au grand public.

L’année 2026 marquera ainsi le début d’une période astronomique particulièrement active, qui se prolongera jusqu’en 2027 et 2028. Entre une météo hivernale exigeante et un ciel riche en phénomènes spectaculaires, cette nouvelle année s’annonce intense, aussi bien sur Terre que dans les étoiles.