Météo Algérie : importante hausse des températures ce lundi 18 mars

Les prévisions météo pour la journée de demain, le lundi 18 mars 2024 indiquent un temps ensoleillé et chaud avec des températures bien au-dessus des moyennes saisonnières dans les régions du nord et du sud de l’Algérie.

En effet, selon les prévisions de Météo Algérie, dans les régions côtières, les températures oscilleront entre 24 et 32 degrés Celsius, tandis que dans les régions intérieures, elles se situent entre 20 et 32 degrés Celsius. Dans le sud, les températures varient entre 29 et 35 degrés Celsius.

Alors que les vents atteindront une vitesse pouvant atteindre 30 km/h dans les régions du nord et jusqu’à 40 km/h dans les régions du sud.

Pour conclure, la même source annonce que les prévisions météo pour demain prévoient un ciel dégagé à partiellement voilé au nord du pays, et un ciel généralement dégagé pour ce qui est des régions du Sud de l’Algérie.

Record de chaleur pour le mois de janvier 2024

La hausse des températures mondiales atteint des sommets inédits, avec un mois de janvier 2024 enregistrant un record de chaleur, dépassant celui de janvier 2020.

Des experts du programme Copernicus sur le changement climatique confirment que le 1er mois de l’année en cours a été officiellement le plus chaud jamais enregistré pour un mois de janvier. Selon les données recueillies, la température moyenne de surface a atteint 13,14 degrés Celsius en janvier 2024, dépassant de 0,70 degré Celsius la moyenne de la période 1991-2020, et dépassant de 0,12 degré Celsius le record précédent établi en janvier 2020.

De plus, cela marque le huitième mois consécutif de records de température, avec chaque mois depuis juin dernier étant le plus chaud jamais enregistré. Les scientifiques de Copernicus s’appuient sur une gamme de satellites, de navires, d’avions et de stations météorologiques pour surveiller le temps dans le monde entier.