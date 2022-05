Météo Algérie : hausse des températures et alerte orage ce 16 mai

Pour cette journée du lundi 16 mai 2022, l’Office National de Météorologie (ONM) a émis un bulletin d’alerte météo (BMS) pour quelques wilayas de niveau 1 orage. Ces wilayas concernées par cette alerte sont : In Guezzam, Bordj Bou Arréridj, Mila, Tamanrasset, Oum El Bouaghi, Tébessa, In Salah, Batna, Sétif, Constantine et Khenchela.

Pour les régions ouest et centre, on notera des bancs de brume avec des nuages bas en matinée sur les côtes et les vallées, puis le ciel sera généralement dégagé. On notera aussi le développement de foyers orageux isolés à partir de l’après-midi sur l’intérieur et les hauts plateaux.