Météo Algérie : hausse des températures attendue ce lundi 27 mai dans plusieurs régions !

Au cours des dernières 24 heures, certaines régions de l’Algérie ont ressenti une hausse des températures, et cette tendance devrait se maintenir pour la journée à venir. Dans cet article, nous vous proposons un aperçu des prévisions météo détaillées pour ce lundi 27 mai.

Selon les services de l’Office National de la Météorologie (ONM), un temps relativement chaud marquera aujourd’hui les régions intérieures de l’Ouest et du Centre-Ouest ainsi que sur le Sud des régions côtières de l’Est.

Météo Algérie a précisé que les températures maximales prévues pour ce lundi varieront entre 21 et 34 °C sur les régions côtières, entre 25 et 37 °C sur les régions intérieures et les hauts plateaux, et entre 33 et 45 °C sur les régions sahariennes. Ces valeurs témoignent d’une journée marquée par la chaleur, nécessitant une attention particulière.

Face à de telles conditions météorologiques, il est crucial de prendre des précautions pour éviter les effets néfastes de la chaleur. Il est recommandé de limiter l’exposition directe au soleil, surtout pendant les heures les plus chaudes de la journée. De plus, il est essentiel de s’hydrater régulièrement, même si l’on ne ressent pas encore la soif, afin de prévenir tout risque de déshydratation.

Bulletin météo : quel temps fera-t-il en Algérie ce 27 mai ?

En plus de la hausse des températures, les prévisions météo pour ce lundi offrent un panorama diversifié des conditions atmosphériques à travers l’Algérie. Pour les régions Nord du pays, les prévisions annoncent un ciel dégagé à partiellement voilé, avec une possibilité de développement de quelques foyers orageux isolés sur l’intérieur, les hauts plateaux, et les Aurès dans l’après-midi et en soirée. Ces conditions pourraient entraîner localement des averses de pluie, nécessitant une certaine vigilance de la part des habitants de ces régions.

Dans les régions sahariennes, le bulletin de Météo Algérie prévoit un ciel dégagé à partiellement voilé en général. Cependant, des formations cumuliformes du Hoggar/Tassili vers le Sahara Oriental pourraient se développer dans l’après-midi et en soirée, avec une tendance orageuse.

Par ailleurs, il convient de noter que l’Office National de la Météorologie (ONM) maintient sa vigilance pour plusieurs wilayas d’Algérie, avec une alerte jaune pour les risques de pluie et d’orage. Cette annonce concerne les wilayas de Sidi-Bel-Abbès, Laghouat, M’Sila, Tiaret, Djelfa, El-Bayadh, et Saïda. Face à ces conditions météorologiques, il est crucial d’adopter une conduite prudente sur les routes.