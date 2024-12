Météo Algérie : froid, pluies, orages… Que nous réservent les prévisions de ce mardi 3 décembre !

Une importante vague de froid s’apprête à toucher l’Algérie dès cette semaine. Accompagnée de chutes de neige et de pluies, cette perturbation atmosphérique, en provenance du Nord de l’Europe, entraînera une dégradation significative des conditions météorologiques à partir de ce mardi soir.

Les précipitations devraient particulièrement affecter les hauts plateaux des régions intérieures du Centre et de l’Est. En plus des pluies abondantes, les habitants de ces zones devront se préparer à des chutes de neige conséquentes, marquant un début d’hiver rigoureux.

Bulletin météo du 3 décembre : quel temps prévoir ce mardi ?

Dans les régions de l’Ouest, le ciel sera dégagé à partiellement voilé durant la journée, offrant des conditions relativement calmes. Cependant, en soirée, la partie Est de cette région pourrait connaître un ciel passagèrement nuageux, accompagné de quelques pluies isolées.

🟢 À LIRE AUSSI : L’hiver s’installe en Algérie : neige, pluie et chute des températures à partir de ce mardi (03/12)

Du côté des régions Centre et Est, l’Office National de la Météorologie (ONM) prévoit une journée qui débutera sous un ciel passagèrement nuageux, mais la couverture nuageuse s’intensifiera progressivement à partir de la fin d’après-midi. Des pluies sont attendues, parfois sous forme d’averses orageuses, particulièrement sur le Centre-Est et l’Est.

En revanche, les régions sahariennes profiteront ce mardi 3 décembre d’un ciel globalement dégagé tout au long de la journée, avec des conditions calmes et stables, contrastant avec le reste du pays.

Vague de froid en Algérie : voici les températures pour ce mardi 3 décembre !

La transition vers la saison hivernale se confirme avec des températures en nette baisse sur l’ensemble du territoire national. Pour ce mardi, Météo Algérie annonce des maximales variant entre 19 et 26 °C sur les régions côtières, 16 et 24 °C sur les régions intérieures et les hauts plateaux et 20 à 29 °C dans les régions sahariennes.

🟢 À LIRE AUSSI : Pluie de météores, occultation lunaire, planètes : 5 évènements astronomiques pour bien finir 2024

Pour ce mardi 3 décembre, Alger, Jijel et El Tarf enregistreront une température maximale de 19 °C, tandis qu’Oran affichera 21 °C. Dans l’Est, Tebessa et Mila connaîtront des températures plus fraîches, autour de 17 °C, tandis que Naâma et Médéa afficheront respectivement 18 et 19 °C. À Relizane, le mercure grimpera jusqu’à 23 °C.

Au Sud, les températures restent relativement douces, avec 22 °C attendus à El M’Ghair et 24 °C à Ouargla et In Salah. Ces prévisions confirment l’installation progressive du climat hivernal, marquant une rupture avec les températures plus clémentes des semaines précédentes.