Météo Algérie : froid, pluie et neige persisteront les jours à venir

La situation météorologique actuelle qui touche l‘Algérie se poursuivra, dans les régions nord, jusqu’à la fin de la semaine en cours, selon ce qu’a fait savoir, la chargée de communication au niveau de la direction de l’Exploitation à l’Office national de météorologie (ONM), Houaria Benrekta, à l’Algérie Presse Service (APS).

En effet, Benrekta a indiqué aujourd’hui, le dimanche que la situation météorologique « se poursuivra dans le nord du pays jusqu’au week-end, soulignant que des chutes de pluies et de neige considérables sont attendues dans les régions Centre et Est du pays à partir de lundi. »

« Cette situation qui affectera les régions nord est le résultat d’une série de perturbations atmosphériques marquée par une baisse de la pression atmosphérique entrainant une vague de froid », a-t-elle précisé ajoutant que cette vague de froid sera parfois accompagnée de pluies importantes sous formes d’averses ou d’averses orageuses avec de la grêle », et « marquée par quelques éclaircies en alternance ».

Indiquant également que les chutes de neige « se poursuivront sur toutes les hauteurs dépassant les 1000 mètres d’altitude dans les régions nord et 600 mètres au Centre. »

Qu’en sera-t-il des températures les jours à venir ?

En outre, la chargée de communication au niveau de la direction de l’Exploitation à l’ONM, Houaria Benrekta a fait savoir que cette situation « sera accompagnée d’une baisse sensible du mercure qui oscillera entre 5 et 6, pouvant même atteindre 4 degrés Celsius dans les régions de l’intérieur et les hauteurs, tandis que les températures basses atteindront -6 degrés Celsius », soulignant que « cette perturbation persistera jusqu’à lundi et mardi ».

Concernant la pluviométrie enregistrée dans les régions du nord du pays durant les dernières 24h, la même responsable a rappelé qu’elle s’élevait à « plus de 40mm dans les régions Est du pays, tandis que l’épaisseur de la neige enregistrée dans la majorité des régions qui se trouvent à une altitude oscillant entre 800 et 900m à l’Est et au centre du pays est de 10 à 12 cm ».

Benrekta conclut, en faisant état de la poursuite des vents froids et des perturbations météorologiques dans la majorité des régions nord du pays au cours de cette semaine et jusqu’à la fin du mois de janvier.