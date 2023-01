Météo Algérie : froid, pluie et neige au rendez-vous dès mercredi

La situation météorologique connaîtra un changement global du temps, à partir de demain mardi, en raison de l’installation d’une turbulence atmosphérique active chargée d’une masse d’air froid. De fortes pluies et des chutes de neige, sont attendues à partir de ce mercredi, dans toutes les régions du nord du pays. Avec un temps très froid et une baisse sensible des températures.

La responsable du centre de prévision de l’Office national de la météorologie (ONM), Houaria Benrekta, a indiqué que la situation météorologique va complètement changer, à partir de mardi soir. En raison d’une perturbation météorologique, avec une masse d’air froid, des pluies, et de grêle. En plus des chutes de neige à plus de 700 à 800 mètres.

Benrekta a ajouté que le temps sera nuageux demain mardi, avec de gros nuages ​​qui pourraient donner des pluies éparses, avec des vents moyens à forts. Ajoutant que mercredi, le temps sera froid et instable dans les wilayas du nord du pays, avec des orages accompagnés de grêle. Sur les wilayas de Relizane, Sidi Bel Abbes, Oran, Chlef, Blida et Alger. Mais aussi Tizi Ouzou, Béjaïa, Boumerdès, Jijel, Skikda, Annaba, Sétif, Oum El Bouaghi et Khenchela.

Par ailleurs, les hauteurs des régions intérieures connaitront des chutes de neige à plus de 700 mètres, à partir de mercredi midi, notamment les hauteurs de Tiaret, Tizi Ouzou, Blida, Sétif, Béjaïa, Jijel, et Bouira. De plus, jeudi, le temps restera instable et pluvieux, avec des chutes de neige à plus de 800 mètres d’altitude.

Les températures en nette baisse

La même intervenante a indiqué que les températures variaient de 10 à 16 degrés dans les régions côtieres, et de 6 à 12 degrés dans les régions intérieures. Et de 15 à 20 degrés dans le sud.

Pour conclure, la responsable du centre de prévision de l’Office national de la météorologie (ONM), Houaria Benrektaa indiqué que les vents resteront forts, dépassant les 80 km, avec une mer très perturbée et des vagues atteignant 5 mètres, jusqu’à mercredi le long de la bande côtière.