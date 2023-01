Météo Algérie : froid, pluie et neige au rendez-vous de ce 29 janvier

Aujourd’hui, le dimanche 29 janvier 2023, l’Office national de météorologie a émis un bulletin spécial, pour des orages accompagnés de pluies dans 16 wilayas du pays.

Les wilayas concernées par cette alerte sont : El Tarf, Annaba, Skikda, Jijel, Bejaia et Tizi Ouzou. Outre Boumerdes, Alger, Tipaza, Chlef, Mostaganem, Ain Defla, Blida, Médéa, Batna, Khenchela.

L’ONM a mis aussi en garde contre de fortes chutes de neige à Tizi Ouzou, Blida, Ain Defla, Tebessa et Oum El-Bouaghi. Sétif, Bordj Bou Arreridj, Bouira, Médéa, Tissemsilt, Djelfa, Tiaret, Saida, Khenchela, Batna.

En outre, l’Office national de la météorologie annonce une forte vague de froid à Tébessa, Oum El-Bouaghi, Bordj Bou Arreridj, Sétif, Médéa, Tissemsilt et Tlemcen. Sidi Bel Abbès, Saïda, Tiaret, Djelfa, Msila, Batna, Khenchela, Tébessa, El Oued, Touggourt, Ghardaïa, Laghouat, El Bayadh, El Menaa, Béchar. En plus de Naama, Biskra, Oueld Djelal, El Meghayer, et ce jusqu’à lundi.

Quelles sont les prévisions pour ce dimanche 29 janvier ?

Du coté ouest du pays, le ciel sera assez dégagé sur quelques wilayas.

Pour les régions centre et est du pays, le ciel sera nuageux, la pluie, les orages et la neige seront au rendez-vous durant toute la journée.

Concernant les wilayas du sud, le ciel sera assez voilé, mais le temps restera assez calme durant la journée.

Enfin, les températures moyennes attendues en ce dimanche 29 janvier 2023 restent froides, et vont donc osciller entre 05 et 18 °C sur les régions côtières ; entre 03 et 14 °C sur les régions intérieures du pays et entre 10 et 24 °C sur les régions Sahariennes.