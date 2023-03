Météo Algérie : froid, pluie et neige au rendez-vous ce 3 mars

Ce début mars est marqué par le retour de la pluie, du froid et de la neige, Météo Algérie prévoit un temps hivernal pour ce vendredi.

Le temps pour ce vendredi 03 mars 2023, pour les régions Ouest, le ciel sera généralement dégagé à peu nuageux. Et relativement froid sur les hauts plateaux.

Concernant les régions Centre et Est, on notera un ciel nuageux avec des averses de pluies parfois orageuses et accompagnées de chutes de grêle, puis s’atténuant progressivement sur le centre en fin d’après-midi. De plus le temps sera relativement froid notamment sur les hauts plateaux et les aures.

En outre pour les régions Sahariennes, sur le nord bécharois, le nord Sahara et les oasis, on notera des passages nuageux pouvant être localement assez denses sur le nord bécharois et engendrer quelques pluies éparses.

Sur les autres régions, le ciel sera dégagé à partiellement voilé.

Quelles seront les températures pour ce vendredi 3 mars ?

Pour conclure, les températures moyennes attendues en ce vendredi 3 mars 2023 restent froides, et vont donc osciller entre 11 et 18 °C sur les régions côtières ; entre 06 et 17 °C sur les régions intérieures du pays et entre 14 et 34 °C sur les régions Sahariennes.