Météo Algérie : froid mordant et conditions hivernales au programme dès ce lundi 24 novembre

L’Algérie s’apprête à vivre l’une des séquences hivernales les plus intenses de ce mois de novembre. Les services de météorologie ont annoncé l’arrivée d’une perturbation d’envergure, qui mêle chutes de neige, pluies orageuses très soutenues et une vague de froid particulièrement sévère. Le phénomène s’installe dès la nuit de lundi et s’étirera jusqu’aux derniers jours du mois, en influençant presque tout le territoire.

Avant l’entrée de cette perturbation, ce lundi 24 novembre affichera un visage plus calme. Un ciel dégagé à partiellement voilé couvrira l’ensemble des régions Nord du pays. La couverture s’épaissira toutefois sur l’Ouest, qui amorcera la transition vers la dégradation annoncée. Cette accalmie restera de courte durée avant l’arrivée des masses d’air froides et des premiers fronts perturbés.

Les premières analyses des modèles numériques tracent un tableau clair, l’Est, le Centre et l’Ouest se préparent à encaisser des cumuls de pluie importants, accompagnés de neige sur les reliefs et de verglas sur les Hauts-Plateaux et les Aurès. L’atmosphère glisse vers un véritable scénario hivernal, renforcé par l’arrivée continue d’une masse d’air glaciale en provenance d’Europe. Cette descente froide s’infiltre jusque dans les régions du Sud, ce qui accentue encore la sévérité du phénomène.

Temps hivernal en Algérie : forte perturbation météo dès lundi soir

Mardi marquera le cœur de cette dégradation. Les régions Nord, en particulier le littoral, verront des averses orageuses s’intensifier. Les cumuls grimperont jusqu’à 40 mm, avec des pointes pouvant atteindre 50 mm localement. Les wilayas concernées forment une large bande : Oran, Sidi Bel Abbès, Saïda, Mécheria, Naâma, El Bayadh, Relizane, Chlef, Aïn Témouchent, Mostaganem, Alger, Blida, Boumerdès, Tipaza, Tizi Ouzou, Béjaïa, Jijel, Skikda, Annaba, El Tarf, Souk Ahras et Constantine. Ces régions entreront dans une dynamique de vigilance élevée, tant les précipitations s’annoncent marquées.

La neige prendra aussi une place centrale. Elle réapparaîtra dans la nuit de lundi à mardi sur les reliefs du Centre et de l’Est dépassant 1 400 mètres d’altitude. Dès mercredi, elle descendra vers des niveaux compris entre 1 000 et 1 200 mètres, ce qui élargira la zone d’impact et compliquera les conditions de circulation.

Le Sud ne restera pas totalement épargné. Ce mercredi, plusieurs wilayas enregistreront quelques averses, notamment Ouargla, Touggourt, El M’Ghaïer, Ghardaïa et El Menia. Le phénomène reste moins intense qu’au Nord, mais la situation exige tout de même une vigilance accrue, surtout face aux vents prévus dans ces régions.

Vague de froid en Algérie : chute du mercure dans plusieurs régions !

Le froid, lui, imposera sa loi sur pratiquement tout le pays. Les températures chuteront entre –3 et –4 °C dans plusieurs wilayas intérieures, dont Naâma, El Bayadh, Mécheria, Constantine, Oum El Bouaghi, Tébessa, Khenchela, Djelfa et Tiaret. Le littoral vivra lui aussi une matinée et une nuit glaciales, avec un thermomètre qui ne dépassera pas les 4 °C.

La mer ne se montrera pas plus clémente. Les services de météorologie annoncent une mer agitée à très agitée sur les côtes centrales et orientales. La visibilité deviendra moyenne et les vagues atteindront près de 3 mètres.

Cette semaine s’ouvre sur un épisode hivernal dense et durable, qui exige attention et prudence. Les prévisions annoncent un froid mordant, des pluies généreuses, de la neige en altitude et un littoral fortement secoué par la houle. Les prochains jours s’annoncent exigeants pour les citoyens comme pour les services concernés, qui suivront l’évolution de cette perturbation heure par heure.