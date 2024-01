Météo Algérie : froid extrême, neige et pluie au rendez-vous dès demain

Les régions Nord du pays se préparent à affronter une série de perturbations météorologiques, allant de modérées à actives, apportant des masses d’air froid, des pluies abondantes et de la neige à partir de demain, mercredi.

En effet, les prévisions météorologiques prévoient une nouvelle perturbation atmosphérique dès ce mardi soir, débutant dans les régions occidentales avant de se déplacer vers le centre et l’est demain matin. Les pluies seront particulièrement abondantes sur les zones côtières.

Ces prévisions indiquent que les précipitations dépasseront les 40 mm demain dans les régions centrales et orientales. Des quantités supérieures à 50 mm sont prévues pour les wilayas de Tizi Ouzou, Jijel, Annaba, Constantine, Skikda, et El Tarf.

Les altitudes intérieures, situées entre 900 et 1000 mètres, dans les régions centrales, orientales et occidentales, connaîtront des chutes de neige abondantes jusqu’à vendredi prochain.

Températures : chute du mercure dès demain

En outre, en raison de la masse d’air froid accompagnant la perturbation atmosphérique, les températures connaîtront une baisse significative, en particulier le matin et la nuit, et elles oscilleront entre -3°C et 0°C dans les régions intérieures et les hauteurs, et entre 2°C et 4°C sur les zones côtières. Les températures maximales varieront de 7°C à 10°C dans les régions intérieures et de 10°C à 15°C sur les zones côtières.

De plus, les vents, venant de l’ouest à nord-ouest, souffleront de manière modérée à forte, avec des vitesses allant de 30 à 50 km/h.

Pour conclure, il est crucial de prendre des précautions face à ces conditions météorologiques extrêmes, en restant informés des mises à jour météorologiques et suivez les recommandations des autorités locales pour assurer votre sécurité. Soyez prêts à faire face à des conditions climatiques difficiles dans les jours à venir.