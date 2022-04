Météo Algérie : fortes précipitations sur 14 wilayas ce 1er avril 

Un temps hivernal sera observé ce vendredi, 1er avril, sur plusieurs régions du pays, notamment au Centre. Les services de l’Office national de la météorologie (ONM) ont annoncé une baisse des températures et des averses de pluies orageuses accompagnées de quelques flocons de neige sur les reliefs.

L‘Office national de la météorologie (ONM) a émis deux alertes météo de niveaux 2 mettant en garde contre des pluies, parfois sous forme d’averses orageuses accompagnées localement de chutes de grêle, sur plusieurs régions, particulièrement sur les régions côtières et intérieures à l’Ouest et au Centre du pays.

La première alerte de Météo Algérie prévoit des pluies, dont les quantités atteindront entre 30 et 50 mm et pourront dépasser les 60 mm localement, et ce, au niveau des wilayas de : Mostaganem, Chlef, Ain Defla, Médea, Tissemsilt, Relizane, Tiaret et le Nord de Djelfa. La validité de cette alerte s’étend jusqu’à 15 heures.

L’ONM a également prévu des pluies, dont la quantité atteindra entre 20 et 40 mm, sur les wilayas de : Tipaza, Blida, Alger, Boumerdes, Tizi Ouzou et Bouira, et ce, à compter de 6 heures du matin et jusqu’à 15 heures.

Ciel dégagé à partiellement voilé à l’Est et au Sud

Selon les services de Météo Algérie, le ciel des régions Est du pays connaitra une alternance d’éclaircis et de passages nuageux qui deviendront plus denses à partir de l’après-midi et seront accompagnés d’averses de pluies, parfois orageuses, sur les régions côtières et intérieures. Concernant les régions Sahariennes, Météo Algérie a indiqué que le ciel sera dégagé à partiellement voilé.

Par ailleurs, la même source a souligné que quelques flocons de neiges seront observés sur les reliefs dépassant les 1000/1100 mètres d’altitude au niveau des régions Est, et ce, durant l’après-midi.

Températures attendues ce 1er avril

Les services de l’ONM ont fait savoir que les températures maximales prévues pour ce vendredi 1er avril connaîtront une légère baisse, notamment sur les régions côtières et intérieures du pays.

En effet, des températures maximales allant de 13 à 19 degrés Celsius seront enregistrées sur les régions côtières. Les régions intérieures connaîtront une journée plus froide avec des températures maximales allant de 10 à 17 degrés Celsius tandis que les régions Sahariennes enregistreront des températures maximales allant de 19 à 39 degrés Celsius.