Météo Algérie : fortes pluies et chutes de neige… Voici les wilayas en alerte ce jeudi 4 décembre

Le pays traverse depuis hier un tournant marqué dans la dynamique météo. Après plusieurs jours instables, un véritable épisode hivernal s’installe et redessine le paysage atmosphérique sur une large partie du territoire. Ce jeudi 4 décembre, les services météorologiques anticipent une dégradation notable du temps avec des pluies intenses, localement torrentielles, accompagnées de neige et de rafales puissantes. Voici les wilayas concernées et l’évolution attendue de cette perturbation.

Les modèles numériques confirment l’arrivée d’un système dépressionnaire actif qui s’étend sur le Nord du pays. Cette perturbation, très chargée en humidité, transporte des cellules orageuses denses qui frapperont d’abord les régions du Centre et de l’Est, avant de glisser progressivement vers l’Ouest. Les images de suivi montrent déjà la formation de zones pluvieuses compactes qui gagneront en intensité au fil de la journée.

🟢 À LIRE AUSSI : Alger sous les eaux : de fortes pluies provoquent inondations et glissements de terrain

Les premières estimations annoncent entre 20 et 40 mm de pluie sur un large couloir s’étendant d’Alger à Annaba, incluant Blida, Tizi Ouzou, Béjaïa, Jijel et Skikda. Les quantités grimperont nettement durant la nuit de jeudi à vendredi, avec des pics dépassant 60 mm dans certaines zones exposées.

Le mauvais temps touchera aussi Souk Ahras, Constantine, Sétif, M’sila, Batna et Khenchela, où les orages devraient se multiplier tout au long de la journée. Vendredi, le front pluvieux s’étendra vers l’Ouest et concernera Oran, Sidi Bel Abbès, Relizane, Tiaret, Naâma, El Meghaier et El Bayadh. Les spécialistes évoquent même un risque de verglas sur les Hauts-Plateaux de l’Ouest au lever du jour, signe d’un refroidissement marqué de la masse d’air.

Alerte météo en Algérie : pluies, neige et vents violents sur plusieurs wilayas

Les services météorologiques publient également une série d’alertes ciblant un nombre important de wilayas.

Une première alerte annonce des pluies orageuses dépassant les 50 mm, parfois accompagnées de chutes de grêle, dès les premières heures du jeudi. Les wilayas concernées incluent : Aïn Defla, Tipaza, Alger, Blida, Médéa, Boumerdès, Bouira, Tizi Ouzou, Béjaïa, Sétif nord, Jijel, Skikda, Annaba et El Tarf.

Un second bulletin étend l’alerte à plusieurs zones des Hauts-Plateaux et du Sud. De Bordj Bou Arreridj jusqu’à El Menéa, en passant par Mila, Constantine, Guelma, Oum El Bouaghi, Biskra, Ouled Djellal, El Oued, Touggourt, Ouargla, Djelfa, Laghouat et Ghardaïa, les pluies orageuses resteront soutenues jusqu’à l’aube.

🟢 À LIRE AUSSI : Escroquerie immobilière géante : 173 milliards envolés pour un projet inexistant

Certaines wilayas du Nord-Ouest feront également face à des chutes de neige abondantes, notamment Tlemcen, Sidi Bel Abbès, Saïda, Tiaret et El Bayadh, où les précipitations solides s’intensifieront dès la mi-journée.

Les météorologues signalent enfin des vents forts qui balaieront plusieurs wilayas du Nord et du Sud-Ouest, créant des conditions parfois difficiles pour les déplacements.