Météo Algérie : fortes pluies dès 15 h ce mercredi, le retour de la canicule attendu dès vendredi

L’Office national de la météorologie (ONM) a placé plusieurs wilayas sous vigilance ce mercredi 29 juillet. Au programme : de fortes pluies orageuses sur plusieurs régions, des vents violents accompagnés de soulèvements de sable dans le Sud, tandis que les températures continuent de grimper jusqu’à 49 °C dans certaines wilayas sahariennes. Les prévisions annoncent également le retour progressif de la canicule sur le nord du pays à partir de vendredi.

Selon une alerte de l’ONM, des pluies orageuses localement importantes sont attendues à partir de 15 heures ce mercredi jusqu’à minuit dans plusieurs régions du pays. Les wilayas concernées sont Sidi Bel Abbès, Tlemcen, Naâma, El Bayadh, Laghouat, Batna, Bordj Badji Mokhtar, Béchar, Oum El Bouaghi, Khenchela et In Guezzam.

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En parallèle, les services météorologiques maintiennent une alerte canicule pour plusieurs wilayas du Sud, où les températures maximales pourraient atteindre 49 °C. Cette vigilance concerne Béni Abbès, Tindouf, Adrar et In Salah, et reste valable jusqu’à 6 heures du matin, jeudi 30 juillet.

L’ONM met également en garde contre des vents forts accompagnés de soulèvements denses de sable entre midi et 21 heures. Cette alerte concerne les wilayas de Naâma, El Bayadh, Béchar, In Salah, Adrar et Bordj Badji Mokhtar, et pourrait entraîner une réduction importante de la visibilité et compliquer les déplacements.

Alerte météo en Algérie : persistance des pluies jeudi 30 juillet

Pour la journée de jeudi 30 juillet, Météo Algérie prévoit le maintien d’une activité orageuse sur plusieurs régions du Sud et de l’Ouest. Des pluies sont attendues sur les wilayas de Béchar, Béni Abbès, Bordj Badji Mokhtar et In Guezzam. Les orages concerneront également El Bayadh, Naâma, Tlemcen, Oum El Bouaghi, Khenchela et Batna.

La vigilance restera également de mise en raison de la persistance de la canicule dans le Sud du pays. Les wilayas de Béni Abbès, Tindouf et Adrar demeureront concernées par un épisode de fortes chaleurs, confirmant le maintien de conditions météorologiques particulièrement éprouvantes dans cette partie de l’Algérie.

Retour de la canicule sur le nord du pays dès vendredi

Au-delà des phénomènes attendus ce mercredi, les prévisionnistes annoncent une remontée progressive des températures à partir de vendredi sur les régions du Centre et de l’Ouest. Les températures maximales devraient osciller entre 42 °C et 44 °C sur plusieurs wilayas du Centre et de l’Ouest pendant deux à trois jours. Les conditions les plus chaudes sont à prévoir sur l’axe Relizane – Chlef – Aïn Defla.

De plus, le retour de la canicule affectera aussi les wilayas de l’Est à partir de lundi prochain, avec des températures comprises entre 40 °C et 44 °C, marquant le retour d’une nouvelle vague de chaleur sur une grande partie du nord du pays.

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