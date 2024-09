Météo Algérie : entre pluie et soleil, quelles sont les prévisions pour ce samedi 28 septembre ?

Ce samedi 28 septembre 2024, le temps restera globalement stable en Algérie, offrant une belle journée ensoleillée sur une grande partie du territoire. Cependant, certaines régions connaîtront des averses persistantes, avec des pluies locales. Dans cet article, découvrez en détail les prévisions météo de ce jour.

Selon l’Office National de la Météorologie (ONM), un ciel généralement voilé couvrira durant la matinée les régions Est, puis deviendra progressivement nuageux. Des pluies, parfois accompagnées d’orages, sont attendues, notamment sur les régions intérieures, les hauts plateaux et la région des Aurès. Ces conditions s’amélioreront au fil de la journée, laissant place à un ciel plus dégagé en soirée.

Du côté des régions de l’Ouest et du Centre, un ciel dégagé à partiellement voilé prédominera. Toutefois, des passages nuageux ponctuels pourront se manifester sur les côtes centrales, avec quelques pluies locales, avant une amélioration progressive durant la nuit. Durant l’après-midi, des développements nuageux marqueront les hauts plateaux, susceptibles d’entraîner des orages isolés.

Quel temps fera-t-il au Sud du pays ce 28 septembre ?

Quant aux régions sahariennes, l’ONM prévoit un ciel partiellement voilé sur l’extrême Sud, vers le Hoggar et le Tassili, ainsi que dans le sud du Sahara oriental et le long de la frontière algéro-malienne. Là-bas, des cellules orageuses isolées pourraient se former en fin de journée, apportant des pluies locales. Les autres zones du Sahara bénéficieront d’un ciel dégagé à partiellement voilé tout au long de la journée.

Météo Algérie : pluies attendues dans ces régions !

Côté températures, le mercure oscillera entre 22 et 28 °C sur les régions côtières, entre 23 et 35 °C dans les régions intérieures et entre 34 et 43 °C sur les régions sahariennes.

Enfin, les services de Météo Algérie ont placé plusieurs wilayas en vigilance jaune « pluie » et « orage ». Cette alerte concerne les wilayas de In Guezzam, Bordj Badji Mokhtar, Tamanrasset, In Salah, Djanet, Illizi, et Adrar.