Météo Algérie : entre éclaircies, averses et ciel couvert, que nous réserve le temps ce 19 avril ?

Ce week-end, le ciel ne jouera pas la carte de l’uniformité. Tandis que certaines régions profiteront d’éclaircies passagères, d’autres devront composer avec des averses et un ciel nuageux. Le temps s’annonce donc contrasté d’une wilaya à l’autre. Avant de planifier vos sorties ou déplacements, jetez un œil aux dernières prévisions météo, car elles pourraient bien vous faire changer vos plans pour la journée de ce samedi 19 avril.

Les prévisions météo annoncent un week-end agité sur une large partie du nord du pays. Dès la soirée d’hier et tout au long de la journée de ce samedi, plusieurs régions feront face à une dégradation notable des conditions climatiques.

Selon les services de météorologie, des pluies soutenues, parfois orageuses, affecteront de nombreuses wilayas du nord. Ces précipitations, localement abondantes, pourraient atteindre jusqu’à 60 mm par endroits. Elles s’accompagneront de vents puissants, soufflant à plus de 60 km/h sur les régions côtières et les régions en altitude.

Dans le centre, la perturbation touchera les wilayas d’Alger, Blida, Boumerdès, Tipaza et Médéa sont concernées. À l’est, les orages devraient affecter Constantine, Jijel, Skikda et Annaba. Côté ouest, Oran, Mostaganem et Chlef ne seront pas épargnées. Quant aux Hauts Plateaux, Batna et Oum El Bouaghi pourraient également faire face à ces intempéries.

Quelles sont les températures du jour ?

Les températures connaîtront une nette baisse, notamment dans l’ouest du pays où le thermomètre ne dépassera pas les 21 °C dans certaines villes comme Oran et Chlef. Par ailleurs, les vents, bien que moins violents à l’intérieur du pays, resteront soutenus et pourraient dépasser les 30 km/h. Face à ces conditions météorologiques défavorables, il est important de faire preuve de vigilance, particulièrement sur les routes, et de suivre régulièrement les bulletins d’alerte de Météo Algérie.

Changement climatique : quel est le continent le plus affecté ?

L’Europe est le continent qui se réchauffe le plus rapidement, 2024 ayant été l’année la plus chaude jamais enregistrée sur ce continent, avec des températures record dans les régions du centre, de l’est et du sud-est, selon un nouveau rapport de l’ONU et de l’Union européenne.

L’année 2024 a confirmé l’accélération des dérèglements climatiques en Europe. Entre inondations historiques, vagues de chaleur prolongées, fonte record des glaciers et pics de stress thermique, le continent a traversé une série d’événements météorologiques extrêmes, selon le rapport annuel du service Copernicus et de l’Organisation météorologique mondiale.

L’année a aussi révélé une division nette du climat sur le continent. Tandis que l’Europe de l’est a subi des périodes de chaleur extrême et de sécheresse prolongée, l’ouest a alterné entre chaleur humide et épisodes pluvieux. En juillet, le sud-est de l’Europe a connu la plus longue vague de chaleur jamais enregistrée, avec 13 jours consécutifs de températures suffocantes. Résultat : un nombre record de nuits tropicales et de jours soumis à un stress thermique élevé.

La chaleur n’épargne plus les nuits. Le nombre de jours avec un stress thermique élevé a atteint des niveaux sans précédent, affectant la santé et le confort des habitants. En moyenne, les Européens ont vécu près d’un mois sous des conditions de chaleur intense et une douzaine de nuits où les températures ne sont pas redescendues.

Autre indicateur préoccupant : la fonte des glaciers. Toutes les régions d’Europe ont subi une perte de glace. Les glaciers de Scandinavie et du Svalbard ont enregistré leur plus importante perte de masse annuelle, avec jusqu’à 2,7 mètres d’épaisseur perdus. L’Arctique a lui aussi franchi des seuils critiques, avec la troisième année la plus chaude jamais observée.