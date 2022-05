Météo Algérie : encore une hausse des températures ce jeudi 19 mai

Le mois de mai de cette année après avoir été marqué à son début par un temps pluvieux et assez perturbé, voit un changement avec un ciel bleu qui s’est installé depuis quelques jours, mais aussi une hausse considérable des températures.

Pour ce jeudi l’Office National de Météorologie (ONM) a émis un bulletin météo spécial (BMS) canicule de niveau 1, pour les wilayas de Relizane, Chlef et Ain Defla.

Pour commencer pour les régions Nord du pays, excepté des bancs de brume et brouillard avec des nuages bas près des côtes et dans les vallées en début de matinée, puis on notera un ciel généralement dégagé.

On notera aussi le développement de foyers orageux isolés en fin d’après-midi, pouvant engendrer quelques pluies par endroits sur les hauts plateaux ouest et les Aurès. Mais aussi des nuages bas pouvant persister localement près des côtes ouest.

Concernant les régions Sahariennes, de l’extrême sud vers le Hoggar/Tassili et le Sahara central, on observera un ciel partiellement voilé avec développement de foyers orageux isolés durant l’après-midi notamment sur le Hoggar/Tassili. Le ciel sera généralement dégagé sur les autres régions.

Les températures pour ce jeudi 19 mai