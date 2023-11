Météo Algérie : des vents violents attendus sur plusieurs wilayas

Le temps en Algérie est sous la vigilance de l’ONM (Office National de la Météorologie), et certaines régions sont actuellement placées en niveau 01 de vigilance jaune.

Cette alerte signifie que des conditions météorologiques particulières sont prévues, exigeant une attention particulière de la part des résidents et des voyageurs.

Les régions concernées par cette vigilance jaune comprennent Alger, Ouargla, Tipaza, El-Oued, Tissemsilt, Laghouat, Bordj-Bou-Arreridj, Béjaïa, Touggourt, Msila, Tiaret, Tébessa, Tizi-Ouzou, Chlef, Batna, Mostaganem, Annaba, Sétif, Aïn-Témouchent, Djelfa, Tlemcen, Skikda, El-Bayadh, El-Mghair, Jijel, Khenchela, Aïn-Defla, Médéa, Biskra, El-Tarf, Naâma, Boumerdès, Ouled-Djellal, Oran, et Blida.

L’un des principaux facteurs de préoccupation dans ces régions est le vent violent, qui peut entraîner des conditions météorologiques potentiellement dangereuses.

Prévision météo pour ce samedi 4 novembre

La capitale algérienne bénéficiera d’une température de 25 degrés Celsius sous un ciel partiellement voilé, offrant ainsi une journée agréable aux résidents et visiteurs.

Tizi Ouzou, Chlef, Bouira, Laghouat présenteront des températures de 21 degrés, tandis que Blida enregistrera 16 degrés sous un ciel voilé. Bejaia affichera 22 degrés, tandis que Setif sera à 16 degrés.

La région de Constantine bénéficiera de 19 degrés, tandis que Tindouf et Beni Abbes dans le sud-ouest connaîtront une journée chaude à 28 degrés. Ghardaia et El Meniaa afficheront 23 degrés.

Dans le sud de l’Algérie, des températures élevées seront enregistrées avec 33 degrés à Illizi, Tamanrasset et Adrar, et 30 degrés à Djanet et Timimoun. Ouargla affichera 24 degrés, offrant ainsi des conditions estivales à ses habitants.

Ces conditions météorologiques actuelles fournissent un aperçu des températures et des ciels dans diverses régions d’Algérie. Restez informés des mises à jour météorologiques pour planifier vos activités en conséquence et prendre des décisions en matière de sécurité.