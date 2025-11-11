Météo Algérie : des vents forts souffleront dans plusieurs régions ce mardi 11 novembre

Alors que le pays entre pleinement dans la période automnale, la météo poursuit son jeu d’équilibriste entre fraîcheur et douceur. Ce mardi, les contrastes s’accentuent entre les régions du Nord et celles du Sud, où le ciel et les températures semblent raconter deux saisons différentes. Les services de météorologie annoncent une journée placée sous le signe de la variation, avec quelques phénomènes à surveiller sur certaines zones côtières.

Les services de météorologie annoncent pour ce mardi une journée contrastée entre le Nord et le Sud du pays. Sur les régions côtières et proches du littoral, le temps débutera sous un ciel voilé, avec la formation de nuages bas et de bancs de brouillard dans plusieurs zones, notamment près des côtes. Cette grisaille matinale devrait toutefois se dissiper progressivement, laissant place à un ciel plus dégagé au fil de la journée, signe d’une amélioration notable des conditions météorologiques.

Sur les régions intérieures, le scénario s’annonce similaire : un léger voile nuageux au lever du jour, suivi d’un temps globalement stable et lumineux. Les habitants des Hauts Plateaux et des Aurès profiteront d’une atmosphère agréable, avec un air frais en matinée et des températures en hausse en milieu de journée.

Au Sud du pays, le ciel restera clair à partiellement voilé, confirmant une stabilité météorologique durable. Les conditions s’annoncent idéales pour les déplacements et les activités en plein air, du Sahara central jusqu’aux régions frontalières.

Côté mercure, les températures maximales afficheront des variations notables selon les régions. Sur le littoral, elles oscilleront entre 22 et 28 °C, offrant un air doux et printanier. Dans les zones intérieures et sur les Hauts Plateaux, le thermomètre variera entre 18 et 27 °C, avec une sensation parfois fraîche au petit matin. En revanche, le Sud du pays connaîtra un net réchauffement, les valeurs atteignant jusqu’à 37 °C par endroits, notamment dans les wilayas sahariennes.

Météo : Alerte aux vents violents sur les côtes de l’Ouest

L’Office national de la météorologie (ONM) a publié un bulletin d’alerte concernant des vents violents qui toucheront plusieurs côtes de l’Ouest du pays à partir de ce mercredi. Les rafales devraient souffler avec intensité sur les wilayas de Marsa Ben M’hidi, Ghazaouet, Beni Saf, Oran, Arzew, Mostaganem et Ténès. Les autorités appellent les pêcheurs et les usagers de la mer à la prudence face à ces conditions potentiellement dangereuses.

Alors que le Nord se remettra d’une matinée grise et humide, le Sud conservera son ciel lumineux et ses températures estivales. Une journée typiquement automnale pour le Nord et déjà quasi estivale pour le Sud : le contraste climatique, marque de fabrique de la météo algérienne, s’imposera une fois encore sur l’ensemble du territoire.