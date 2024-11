Météo Algérie : des températures en baisse sous un ciel globalement dégagé ce 24 novembre

En ce début de semaine, l’Algérie profite d’une amélioration des conditions météorologiques avec un temps stable et un ciel clément sur l’ensemble du territoire. Malgré cette accalmie, les températures continuent de baisser, annonçant un temps frais. Voici le détail des prévisions pour ce dimanche 24 novembre, selon l’Office National de la Météorologie (ONM).

Les températures maximales affichent une nette baisse. Dans les régions côtières, le mercure oscille entre 21 et 27 °C. Dans les régions intérieures, les valeurs varient entre 14 et 28 °C, marquant un refroidissement plus prononcé.

Dans les régions sahariennes, les températures restent plus élevées, allant de 17 à 33 °C, avec une ambiance globalement agréable.

Un ciel dégagé dans le Nord, quelques nuages dans le Sud

Sur les régions Nord, la journée s’annonce sous un ciel dégagé et des conditions météorologiques favorables. Ce temps calme devrait permettre aux habitants de profiter d’une atmosphère agréable, idéale pour les activités de plein air et les déplacements.

Au Sud, un contraste s’observe avec des passages nuageux localisés. Les régions de Tindouf et de Béni Abbès connaîtront un ciel dégagé le matin, devenant temporairement couvert avant une amélioration en début d’après-midi. Dans les autres régions sahariennes, un ciel dégagé à partiellement voilé dominera, offrant une stabilité globale.

En résumé

Ce dimanche 24 novembre s’annonce calme et clément dans l’ensemble du pays. Les températures continuent de baisser, signe d’une transition vers un temps plus hivernal. Les conditions météo, particulièrement dans le Nord, permettent de profiter pleinement de cette journée sous des cieux favorables.

Au Sud, malgré quelques passages nuageux, une amélioration est prévue en cours de journée. Un début de semaine parfait pour prendre l’air tout en se couvrant pour faire face à la fraîcheur naissante.