Météo Algérie : des pluies sur 8 wilayas ce 14 octobre

Les pluies sont de retour pour effacer les séquelles d’un été qui a été particulièrement chaud et difficile pour l’ensemble des Algériens. Alors que l’automne est déjà entamé, les baisses de température ne se sont pas accompagnées à tous les coups par des précipitations.

Hier, plusieurs régions du pays ont connu des chutes de pluies. Selon le dernier communiqué de l’office nationale de météorologie, cette situation va se poursuivre Aujurd’hui, le 14 octobre 2021. En effet, le communiqué affirme qu’il va pleuvoir ce jeudi sur 8 wilayas du pays.

Les wilayas concernées sont Constantine, Souk Ahras, Guelma, Jijel, Skikda, Annaba, Taref, et Béjaia. Il s’agit, pour l’office de météorologie, d’une alerte de niveau jaune et orange. Les précipitations deviennent plus prononcées plus on avance vers l’est.

Le bulletin de l’office national de météorologie qui a pris effet hier à 21 h, a été prolongé ce matin par les observateurs de l’ONM qui prévoient que les pluies cessent aux environs de 11 heures. Les quantités de pluie prévue par le bulletin de l’ONM varie entre 20 et 30 Mm et risque d’atteindre les 40 Mm localement.

Sensibilisation au risque d’inondations

Les premières pluies de l’automne causent souvent des dégâts en Algérie. Outre les zones de l’intérieur du pays, la capitale Alger ne fait que confirmer la règle à chaque fois.

Les dernières pluies qui se sont abattues sur la capitale ont causé la fermeture de plusieurs routes à la circulation. Les éléments de la protection civile ont dû intervenir au niveau de plusieurs communes.

Pour faire face à ce risque les pouvoir public sont appelés à veiller à la maintenance des conduits et des installations liées à l’assainissement. Plusieurs campagnes de bénévolat ont été également lancées par la population.