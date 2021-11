Météo Algérie : des pluies sur 29 wilayas ce 15 novembre

Les pluies sont de retour après un bref répit. Suite à une semaine bien généreuse en précipitations à travers plusieurs régions du pays, voilà que les pluies reviennent aujourd’hui dans plusieurs wilayas, indique l’ONM.

En effet, l’Office National de la Météorologie a affirmé aujourd’hui, le 15 novembre 2021, que 29 wilayas du pays vont être touchées par d’importantes précipitations. Il s’agit, selon la même source, des wilayas de Tizi Ouzou, Boumerdes, Alger, Bouira, Blida, Ain Defla, Tipaza, Médea, Chlef.

Pour ces wilayas, il s’agit d’une alerte vigilance orange (de niveau 2), dans laquelle l’ONM a indiqué que la validité du bulletin ira du lundi 15 novembre 2021 à 09 h 00 au mardi 16 novembre 2021 à 15 h 00 au moins.

Ce sont des pluies parfois sous forme d’averses orageuses, précisent les spécialistes de l’ONM, qui estiment que les quantités de précipitation vont varier entre 40 et 60 mm et peuvent même atteindre ou dépasser localement les 80 mm.

Alerte jaune sur 20 wilayas

L’Office national, dans ses prévisions pour aujourd’hui, a également annoncé dans une alerte vigilance jaune (de niveau 1) que les pluies toucheront également 20 autres wilayas du centre, de l’ouest et de l’est du pays. Deux wilayas du sud algériens seront également touchées.

Il s’agit des wilayas de Annaba, Jijel, Béjaia, Skikda, Bordj Bou Arréridj, Guelma, Sétif, Constantine, Souk Ahras, Oum lebouagui, Mila, Batna, Biskra, Djelfa, Tiaret, Relizane, M’sila et Tissemssilt. Les pluies toucheront également le sud algérien, notamment les wilayas de In Salah et de Adrar.

Il est à rappeler que l’ONM appelle les citoyens à faire preuve de prudence, particulièrement sur les routes, mais aussi au niveau des villes.