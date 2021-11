Météo Algérie : des pluies sur 18 wilayas ce 16 novembre

Après un été particulièrement chaud et suffoquant, voici que cet automne s’avère bien généreux en pluies. Il pleut sur Alger la capitale, sur la Kabylie, ainsi que sur plusieurs autres régions depuis près de deux semaines, lavant ainsi les séquelles d’une canicule sans précédent qui s’est abattue sur le pays.

Aujourd’hui, le 16 novembre 2021, l’ONM a annoncé que les pluies vont encore se poursuivre sur plusieurs régions du pays. Selon le dernier bulletin de l’Office Nationale de la Météorologie, les pluies vont toutefois se concentrer sur le centre et à l’est du territoire national. Il s’agit de 18 wilayas au total, selon la même source.

En effet, dans une alerte météo de niveau 2 (vigilance Orange), l’ONM a annoncé qu’entre 40 et 60 mm de pluies, parfois sous forme d’averses orageuses, qui peuvent atteindre ou dépasser localement 80 mm, vont s’abattre sur les wilayas du nord.

Il s’agit de Chlef, Ain Defla, Medea, Tipaza, Blida, Alger, Boumerdes, Tizi Ouzou, Bouira, Bejaia, Jijel, Bordj Bou Arreridj, Sétif et Mila indique la même source, qui ajoute que la validité de ce bulletin météo s’étend jusqu’à ce mercredi 17 novembre 2021 à 12 h 00 au moins.

Des pluies sur 4 autres wilayas

Dans une alerte cette fois ci de niveau 1 (alerte jaune) l’Office National de Météorologie indique que 4 autres wilayas vont être touchées par les pluies. Il s’agit de Constantine, Annaba, Skikda et de Taref.

Concernant les températures prévues pour aujourd’hui, l’ONM affirme qu’elles vont varier entre 12 et 17 degrés au nord du pays, entre 8 et 13 degrés dans les wilayas d’intérieur et, enfin, entre 17 et 31 degrés sur les régions sahariennes.