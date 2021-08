Météo Algérie : des pluies orageuses sur 18 wilayas

Certains évoquent le réchauffement climatique, tandis que d’autres affirment que c’est la saison, mais une chose est sure, les pluies sont au rendez-vous ces derniers jours dans certaines régions du pays, et pas dans d’autres. Aujourd’hui, l’Office National de Météorologie indique que des pluies orageuses sont encore attendues dans plusieurs wilayas du pays, au grand bonheur des citoyens qui ont souffert d’un été particulièrement chaud et suffoquant.

En effet, l’Office national de Météorologie a annoncé pour aujourd’hui, le 30 aout 2021, des pluies orageuses sur 18 wilayas du territoire national. Il s’agit principalement de wilayas de l’intérieur, mais aussi de régions sahariennes. En ce qui concerne les wilayas du nord, aucune goutte n’est prévue pour cette journée.

Les wilayas concernées

L’Office National de Météorologie a affirmé, via une alerte de niveau 1, que des pluies orageuses vont tomber sur 18 wilayas du territoire national. Il s’agit des wilayas de Souk Ahras, Tissemssilt, Ain Guezzam, Laghouat, M’Sila, Bordj Badji Mokhtar, Tiaret, Tamenrasset, Oum Lbouagui, Tebessa, Batna, Djelfa, Khenchela, Médea, Al Bayadh, Saida, Naama, Bouira.

Les prévisions de l’ONM sont valables pour aujourd’hui, le 30 aout seulement, de midi jusqu’à 21 h. La même source affirme que les quantités de précipitations prévues pour aujourd’hui pourraient atteindre les 25 mm localement. Il est toutefois à noter que ces pluies viennent suite à un été marqué par une canicule infernale, cause principale de dizaine d’incendies qui ont réduit en cendre plusieurs hectares de tissus végétal et forestier à travers le territoire national.